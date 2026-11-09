Madrid Capitals, el fútbol americano que se queda

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 9 nov (EFE).- Después de casi una semana de grandes fastos, coronados con el partido en el estadio Santiago Bernabéu entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, el circo de la NFL dice adiós a Madrid hasta el 2027.

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El fútbol americano desaparece del primer plano y, como la decoración navideña el 7 de enero, toca guardarlo hasta que se renueve la ilusión. Le llega el turno a los centinelas de esta disciplina en España, a aquellos que la custodian en la sombra y la miman en el día a día sin esperar grandes recompensas por ello.

De eso saben mucho los jugadores de los Madrid Capitals, club fundado en el año 2010 en Vallecas. El suyo es el fútbol americano que se entrena en campo de rugby, en este caso el de Los Arbolitos; el que deja secuelas físicas que el día después de los entrenamientos se llevan a la oficina; ese que solo atrae a las gradas a familiares y amigos.

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"El ibuprofeno, las cremas para después de los partidos y, sobre todo, el hielo y todos estos remedios están en el día a día, porque de alguna manera necesitas recuperarte después de tanto golpe. Al final no somos un equipo profesional. Haces esto porque te gusta, por estar con los compañeros, por la disciplina. Y compensa. Obviamente, cuanto más se gane, mejor; pero el deporte es muchas más cosas además de ganar", explica Alberto Gijón, guardia derecho, a EFE.

"Lo más duro es el día después del entrenamiento con el equipo: los golpes, el estrés mecánico. Es bastante doloroso volver a levantarte y encima ir a currar o a estudiar. Es un deporte bastante duro de compaginar con todo lo demás que tienes que hacer. En temporada suelo ir al gimnasio unas tres veces a la semana para hacer mis entrenamientos con mi preparador personal. Con el equipo entrenamos los lunes y martes de forma conjunta, y los martes y los jueves se suelen hacer videollamadas o sesiones de vídeo para ver en qué hemos fallado y mejorar en el siguiente entrenamiento", señala Víctor Navajas, compañero suyo en los Capitals e internacional español.

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Son ejemplos de un plantel con perfiles de todo tipo como el del 'centro' José Enrique Hernández, un técnico de sistemas en un hospital que afirma que hubiera estado dispuesto a dejar su trabajo por haber jugado el partido del Bernabéu. En su caso el fútbol americano llamó a la puerta casi por casualidad y nunca más se fue: "Llegué en septiembre del 2017. Estaba en una situación personal un poco delicada. Necesitaba hacer deporte, y a mí nunca me ha gustado el fútbol, ni me gusta especialmente el baloncesto".

"Me llegó un correo de Madrid Capitals y estaban entrenando al lado de donde yo vivía. Decidí pasarme un día a probar y diez años después aquí sigo. Si trabajo ocho horas, a Capitals igual le dedico doce. La verdad es que te sientes orgulloso de ver cómo algo en lo que además has invertido tiempo, y muchas veces dinero, va creciendo. Ves que la gente viene, prueba y le gusta", añade.

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El abrazo de un deporte que según Navajas, quien se desenvuelve como receptor, "incluye a todo el mundo", sin importar peso o tamaño, pero que todavía está 'en pañales': "Tenemos que pagar el campo; el Ayuntamiento no nos ofrece nada. Toda la equipación la tenemos que pagar nosotros y no se nos facilita el tiempo de entrenamiento. Aparte, si quieres entrenar de forma extra otros días, tienes que pagar por utilizar un campo, cuando estaría genial que nos lo dejasen usar para entrenamientos extra. En ese sentido, España está muy, muy por detrás de otros países en este deporte".

"Aquí tienes que montar tu propio campo; no tienes un equipo que te lo monte, como los profesionales. No hay previa y viene muy poca gente a verte, solo los familiares. Cuesta mucho sacar partidos adelante porque hay muy pocas personas, no como en Estados Unidos, donde el fútbol americano es lo que aquí es el fútbol. Aquí nosotros somos el deporte nuevo y allí es al revés. Así que cuesta mucho que la gente venga a vernos y a apoyarnos, aunque es un deporte súper entretenido", agrega.

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Su vida dista mucho de la de las grandes estrellas, pero al igual que ellas no negocia el esfuerzo: "En temporada suelo ir al gimnasio unas tres veces a la semana para hacer mis entrenamientos con mi preparador personal. Con el equipo entrenamos los lunes y martes de forma conjunta, y los martes y los jueves se suelen hacer videollamadas o sesiones de vídeo para ver en qué hemos fallado y mejorar en el siguiente entrenamiento".

En la misma dinámica se mueve Gijón, en su caso auditor de ciberseguridad: "Yo soy informático: me levanto por la mañana y me siento en el ordenador a trabajar. Los días que hay entrenamiento, nada más acabar, me vengo al campo a entrenar con los compañeros. Y los días de partido, pues a darlo todo".

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Como le sucede a los demás, tiene claro que esta disciplina enamora: "Es un deporte muy bonito, muy bonito de ver, sobre todo cuando lo entiendes. A alguien que no haya visto nunca un partido de fútbol americano le recomiendo que coja a un amigo, que se siente con él y que se lo vaya explicando un poco. Seguro que se engancha".

"Hemos tenido y tenemos muchos jugadores que vienen por el boca a boca, porque tienen un amigo que ha jugado o que juega. Vienen, prueban y, como nos ha pasado al resto, se enamoran y se acaban quedando", concluye Hernández. EFE

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