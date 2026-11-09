Espana agencias

Los reyes asistirán este martes a la misa funeral por las víctimas del accidente de Urda

Guardar

Toledo, 9 nov (EFE).- Los reyes asistirán este martes en la catedral de Toledo a la misa funeral que ofrece la Archidiócesis en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas.

La ceremonia religiosa, que comenzará a las 19:00 horas, estará presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

PUBLICIDAD

Además de los reyes, asistirán a la misa funeral el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en representación del Gobierno; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y presidentes autonómicos, entre otros.

El arzobispo de Toledo ya ofició el 31 de octubre, en la parroquia de Urda, una misa funeral por los fallecidos en el accidente ferroviario y avanzó que en próximas fechas se celebraría una ceremonia en la catedral.

PUBLICIDAD

Con motivo de la misa funeral de este martes en la catedral, la imagen del Cristo de la Vera Cruz de Urda -que es una de las más veneradas del nazareno en Castilla-La Mancha y congrega cada año a cientos de peregrinos- saldrá por primera vez de la localidad para estar en el templo primado.

La talla del Cristo de Urda, realizada en 1596 por el imaginero Luis de Villoldo, ocupará en la catedral el lugar de la Virgen del Sagrario y estará acompañada por 69 velas encendidas en memoria de las víctimas mortales del accidente.

De las 69 personas fallecidas, 40 son hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. De ellas, 54 son de nacionalidad española y 15, ciudadanos extranjeros.

Diez personas permanecen ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha, dos en la UCI del Hospital de Toledo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Tratar los problemas de sueño en los hombres podría mejorar la calidad de su esperma, según un estudio

Una investigación china relaciona la apnea obstructiva del sueño con una menor motilidad de los espermatozoides

Tratar los problemas de sueño en los hombres podría mejorar la calidad de su esperma, según un estudio

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

El extenista relaciona el rendimiento deportivo con un proceso de superación personal que, según plantea, no admite atajos. “No puedes estar satisfecho al 100% de ti mismo si no has explorado todos tus límites

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein

La modelo, hija de los famosos periodistas, anuncia su embarazo cinco meses después de contraer matrimonio con el estadounidense Charlie Schein

Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid