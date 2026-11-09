La inversión 'cleantech' en España y Portugal supera ya los 800 millones en un año récord

Guardar

Sara Muñoz Vega

Madrid, 9 nov (EFE).- El ecosistema de las tecnologías limpias ('cleantech') reclama al próximo Gobierno una hoja de ruta industrial que garantice la autonomía estratégica de España y coordinación en los mecanismos de apoyo a la innovación, en un momento histórico para la inversión en el sector en la península ibérica, que batirá récords en 2026.

PUBLICIDAD

Solo hasta septiembre, España y Portugal atrajeron 802 millones de euros de inversión 'cleantech', un 4 % más que los casi 770 millones a cierre de 2025, máximo anual hasta la fecha, según datos de la coalición Cleantech for Iberia, apoyada, entre otros, por la fundación Breakthrough Energy -creada y financiada por Bill Gates- y BBVA.

En una entrevista con EFE, la directora de Cleantech for Iberia, Bianca Dragomir, valora el papel de España como segundo destino del mundo para la inversión directa extranjera en nuevos proyectos 'greenfield' -desde cero- en energías renovables.

PUBLICIDAD

El objetivo ahora es que la península ibérica sea un 'hub' europeo industrial en tecnologías limpias, que en innovación y disrupción son "de vanguardia", y se convierta en "epicentro de las fábricas del futuro".

"Lo único que nos falta es la velocidad", cuenta Dragomir, que ha sido asesora de la Comisión Europea en el diseño de las estrategias Industria Europea 2030 y Clusters, y llama a "atar varios cabos" para que estas tecnologías "despeguen".

PUBLICIDAD

Uno es resolver la "saturación" de las redes eléctricas, ya que, aunque España es un "caldo de cultivo" para las tecnologías limpias y las renovables, casi el 84 % de los nudos de la red de distribución no tiene capacidad de atender nueva demanda "para el apetito inversor", relata.

El segundo pasa por que las instituciones públicas mitiguen los riesgos de inversión al capital privado, que aportará el 80 % de los fondos para la transición energética. Para ello, plantea propuestas que ya funcionan en otros países del entorno.

PUBLICIDAD

Pone el ejemplo de Alemania, que ha activado un mecanismo de contratos por diferencia de carbono para mitigar el riesgo que la demanda industrial tiene a la hora de integrar nuevas tecnologías, como el hidrógeno verde.

El Estado cubre la diferencia entre producir limpio y hacerlo contaminando, explica Dragomir, que admite que la Administración asume el riesgo de que un determinado proyecto pueda fracasar, pero asegura que "lo más probable es que salga bien" y recupere el dinero.

PUBLICIDAD

La directora de Cleantech for Iberia recuerda que el 20 % de los proyectos de hidrógeno verde del mundo se está gestando en España y cita el Valle Andaluz de Moeve, la mayor iniciativa energética de estas características en Europa.

"Hay una buena base, pero necesitamos menos palos y más zanahorias para los innovadores, porque esto es difícil y los números no salen si no hay apoyo", añade Dragomir, que aclara que no se piden subvenciones, sino garantías.

PUBLICIDAD

En su opinión, el Viejo Continente está en una "carrera contrarreloj" con China, que subvenciona "entre tres y ocho veces más este tipo de tecnologías que los miembros de la OCDE".

Por tanto, si no toma medidas, la región desaprovechará sus oportunidades en minerales críticos sintéticos o economía circular, donde aún puede ganar.

El tercer cabo está en la regulación y la agilización de trámites. También en una mayor coordinación de los mecanismos de apoyo a la innovación, desde los del IDAE -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica- hasta los del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

PUBLICIDAD

"Tenemos muchos, cada uno de una madre, en ventanillas diferentes y con unas especificaciones y una burocracia diversas", lamenta Dragomir, que aboga por una intervención coordinada para que los plazos sean más cortos y se consigan "esa velocidad y simplificación que anhelan los innovadores".

A falta del último trimestre, la inversión en tecnologías limpias en España y Portugal cerrará este año, de nuevo, en cifras récord.

Entre julio y septiembre, las empresas de ambos países captaron 156,2 millones de euros, más del doble en comparativa interanual, impulsadas por la fotónica y la eólica marina.

PUBLICIDAD

Esta cantidad se suma a los 211 millones de euros registrados entre abril y junio, y los 435 millones de enero a marzo, el mayor volumen trimestral de su historia. Con estos números, alcanzar los cuatro dígitos parece posible.

No obstante, se está observando cierta moderación. La directora de Cleantech for Iberia reconoce que la situación política en España, ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, puede posponer decisiones de inversión.

"Todo el mundo se imagina que esta superpotencia renovable va a continuar por sentido común (...) pues el sol y el viento son nuestro nuevo petróleo", pero hay incertidumbre, cuenta Dragomir, que confiesa que el sector está muy pendiente de las propuestas de los partidos. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022486466, 8023735862)