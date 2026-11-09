'La huella de 1929': fotografías que exploran el diálogo de Sevilla con su historia

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Diego Márquez

Sevilla, 9 nov (EFE).- Tonos y elementos constructivos propios de la arquitectura regionalista con la que tomó forma la Sevilla que surgió con la Exposición Iberoamericana de 1929 o rincones del Parque de María Luisa reinterpretados definen algunas de las fotografías de una exposición que explora cómo la ciudad dialoga con su legado centenario.

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El centro cultural La Revuelta acoge hasta el 27 de noviembre la muestra 'La huella de 1929. La Sevilla que permanece tras la exposición', que se puede ver de lunes a viernes en horario de 18:00 a 21:00 horas.

La exposición está organizada por Lucila Colectivo Fotográfico con el apoyo de la Federación Andaluza de Fotografía.

Participan 17 socios de Lucila y 4 socios de honor, fotógrafos profesionales que colaboran con el colectivo, quienes exponen un total de 45 fotografías, que han sido tomadas durante el verano y hasta principios de octubre.

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La comisaria de la muestra, Isabel Macarro, ha explicado a EFE que pidieron a los socios de Lucila una mirada que se apartara ligeramente de las postales de los espacios de la Exposición Iberoamericana de 1929 para adentrarse en "las huellas que quedan actualmente" con la adaptación a nuevos usos.

Los miembros de honor en este sentido han logrado una mirada "distinta" de la de los socios, quizá "más actualizada" frente a la de los profesionales, que han planteado cuatro imágenes con un toque "más vintage".

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"Cada edificio, plaza, jardín o detalle arquitectónico constituye una parte viva de aquella herencia que, casi cien años después, sigue formando parte de la identidad de la ciudad".

La estructura temática de la muestra gira en torno a cuatro bloques: los símbolos de la Exposición, con fotos de las plazas de España y de América y otros espacios del Parque de María Luisa; los pabellones que permanecen, como los de Argentina, Perú y México o el Teatro Lope de Vega; y el patrimonio vivo.

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La cierra el bloque centrado en los detalles de la memoria, con elementos que habitualmente pasan desapercibidos, como cerámicas, escudos nacionales o farolas históricas.

El colectivo Lucila es una comunidad de fotógrafos de Sevilla, creada en 2021, que abarca todas las edades, ocupaciones y perspectivas estéticas, todos ellos con un profundo compromiso con la fotografía como medio artístico.

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El presidente de Lucila, Román Calvo, ha indicado por su parte que la cercanía del centenario de la Exposición les animó a indagar en lo que aquel proyecto "dejó en la ciudad actual", en sus casas, monumentos o azulejos.

Un paseo por la muestra, que contó con una gran afluencia de público en su inauguración el pasado miércoles, traslada con claridad que la Exposición del 29 marcó "un antes y un después" de una Sevilla, que experimentó con ella su primer gran proceso de modernización del siglo XX.

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La Revuelta, un proyecto sin ánimo de lucro, funciona también como centro cívico, y Calvo ha resaltado su potencial para la vida sociocultural de la capital andaluza, en cuyas calles la actividad de los fotógrafos que nos se han dedicado profesionalmente a la fotografía es muy prolífica.

El espacio gestionado por la asociación Club de Debates Melchor de Jovellanos está cargado de "sevillanía pero a la vez está especialmente cuidado" para actividades relacionadas con la fotografía, el cine o la literatura. EFE

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(Foto) (Vídeo)