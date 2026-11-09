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La delegada del Gobierno en Euskadi reivindica a los empresarios vascos en tiempos de ETA en el 'Día de la Memoria'

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La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha reconocido el papel de "todos y cada uno de los 58 empresarios asesinados y heridos por ETA", así como "a los 50 secuestrados y a los 10.000 chantajeados con el impuesto revolucionario", quienes "merecen" el "reconocimiento, agradecimiento y solidaridad" de toda la sociedad "como víctimas del terrorismo".

'El Día de Memoria', celebrado este lunes por la mañana en la Delegación del Gobierno en Vitoria-Gasteiz, ha rendido homenaje al empresariado vasco, "uno de los colectivos que más padeció el terrorismo de ETA".

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El acto, presidido por la delegada del Gobierno en Euskadi, ha contado también con la presencia de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Fernando Reinares, y el investigador de la Universidad de Deusto, Luis Ramón Arrieta.

Garmendia ha valorado el papel de los empresarios vascos en tiempos de ETA. "Los prejuicios políticos e ideológicos han jugado en vuestra contra, sin valorar suficientemente vuestro sacrificio personal y familiar, y vuestra contribución a la Euskadi que hoy somos, al bienestar y la cohesión social de la que hoy disfrutamos", ha subrayado.

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Al respecto, ha destacado que, "sin el empresariado vasco que resistió, no estaríamos donde estamos actualmente, con una economía vasca sólida, robusta, competitiva, con niveles casi de pleno empleo, capaz de afrontar eficazmente los retos de la electrificación, la digitalización y la sostenibilidad que nos ocupan".

La delegada del Gobierno ha resaltado los efectos negativos del terrorismo para la economía vasca, "que ha sufrido y sufre todavía las consecuencias negativas de la violencia terrorista", con "una economía que ha visto lastrada su crecimiento, su capacidad de atracción de inversiones, talento y el daño reputacional de la figura del empresario".

"Por eso, todos y cada uno de los 58 empresarios asesinados, heridos, 50 secuestrados, todos y cada uno de los 10.000 chantajeados con el impuesto revolucionario, todos merecen nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y nuestra solidaridad como víctimas del terrorismo", ha subrayado.

"Asesinatos, atentados, secuestros e impuestos revolucionarios asediaron a quienes", como ha recordado Marisol Garmendia, "defendían a su tierra vasca, a su lengua vasca, a su condición de ser vasco desde postulados políticos, económicos, sociales, cívicos y éticos diferentes a los que querían imponernos los terroristas".

"ESTIGMATIZACIÓN"

Durante su discurso, la delegada del Gobierno ha indicado que "la estigmatización del terrorismo se extendía, incluso, al resto de la sociedad", para "añadir a la macabra sentencia aplicada, tristemente, a tantas víctimas, el fatídico algo habrá hecho que, en el caso del empresariado, se daba ya por seguro, por su condición misma de empresarios".

A pesar de esta coyuntura, Marisolñ Garmendia ha alabado que "la industria vasca, las pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares que conforman el pulmón económico del País Vasco, continuaron fabricando, fundiendo, estampando, ensamblando y calafateando, innovando, contratando a más trabajadores, exportando y comprometiéndose con su país y con sus paisanos". "Lo hicieron por la apuesta personal de los empresarios que tenían al frente y también por los trabajadores que les acompañaron", ha añadido.

Por todo ello, ha dicho que se trata de "un homenaje necesario" en el 'Día de la Memoria', a cargo de una sociedad vasca que "todavía tiene cuentas pendientes con muchas personas individuales" y "con muchos colectivos profesionales que sufrieron el terror, la persecución y el miedo, sin sentir el calor, la cercanía y la comprensión de muchísimos vascos", "demasiados", ha apostillado.

El acto de reconocimiento ha contado también con la presencia del vicelehendakari del Gobierno Vasco, Mikel Torres, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, el primer teniente de diputada general de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, representantes del empresariado vasco, de la Judicatura, de la política y de los Cuerpos y Fuerzas de la Administración del Estado, entre otros invitados.

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EuropaPress

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