La Bolsa española comienza la semana con ganancias del 0,07 % y el crudo a la baja

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Madrid, 9 nov (EFE).- La Bolsa española abre este lunes con un alza del 0,07 % y por encima de los 19.390 puntos, tras la caída del 0,60 % del viernes que no impidió finalizar la semana con un avance del 3,84 %, su mejor dato desde el pasado mes de abril, y con el precio del crudo a la baja.

Ha abierto sus puertas a pesar de la festividad en Madrid de La Almudena, sumando 19 puntos, el 0,07 %, hasta los 19.393,1 puntos, después de que el pasado viernes se viera ligeramente afectada por el desplome sufrido el jueves por Wall Street debido a las caídas de los valores tecnológicos.

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En el inicio de sesión, con el precio del barril de brent para entrega en enero cayendo un 1,86 %, hasta los 96,49 dólares, los valores que más suben son IAG, el 1,46 %; Sabadell, el 0,89 %; y Logista, el 0,87 %; mientras que Acciona Energía es la compañía que más cae, el 0,99 %. EFE

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