Junqueras fija el 29N como el inicio de su carrera a la Generalitat: "El PSC ha fracasado"

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Barcelona, 9 nov (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha situado este lunes las elecciones generales del 29N como el inicio de un ciclo electoral que culminará con las catalanas de 2028, unos comicios que aspira a ganar como candidato a la Generalitat para "liderar el país" ante el "fracaso" del Govern de Salvador Illa.

En una rueda de prensa en la sede del partido, Junqueras ha subrayado que "ha llegado la hora de que ERC no solo ayude, sino que tenga la responsabilidad de volver a liderar este país".

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Junqueras ha llamado a que en este ciclo electoral los republicanos tengan la máxima fuerza posible porque ERC es "la única defensa realmente efectiva del país y su gente".

Al respecto, al PSC le ha recriminado falta de "ambición", a Junts falta de "responsabilidad" y a Comuns una "dejadez constante".

"El Partido Socialista no ha tenido prisa por modificar el modelo de financiación, ni por resolver el caos de Rodalies que cada día castiga a la ciudadanía, tampoco por resolver el hecho de que la Sareb acumule miles de pisos vacíos mientras hay miles de familias sin ningún piso", ha indicado Junqueras, que ha denunciado que Junts "ha hecho todo lo posible para torpedear todos los avances", como el modelo de financiación o el consorcio de inversiones.

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Ha acusado a los posconvergentes de "votar constantemente contra los intereses de Cataluña": "Los intereses de Junts no son los de Cataluña, son los intereses de muy, muy poca gente. Si solo les votaran aquellos que tienen realmente intereses allí, serían extraparlamentarios".

Asimismo, ha subrayado que el PP y Vox "harán tanto daño como puedan a Cataluña y a su gente".

Ante este panorama, Junqueras ha llamado a la movilización y a votar a Esquerra el 29N para que "Junts no pueda torpedear iniciativas y para que el Partido Socialista se vea obligado a cumplir al servicio de Cataluña".

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Más allá de las elecciones generales, en las que ha avisado que hay "mucho en juego", el líder de Esquerra ha subrayado que después vienen "muchos más retos", como las elecciones municipales y las catalanas.

"Nuestro país necesita recuperar la ambición. Cataluña necesita recuperar el liderazgo. Y Cataluña necesita que Esquerra tenga un papel determinante a la hora de liderar el país", ha enfatizado el líder de ERC, que ha cargado contra el Govern de Salvador Illa.

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Junqueras, que ya ha expresado su intención de presentarse a las elecciones catalanas y ahora ya lo puede hacer tras ser amnistiado, ha remarcado que el Govern de Illa "ha fracasado" en su gestión por su falta de "ambición".

"El Partido Socialista nos habló de la excelencia de su gestión. Y ha fracasado en su gestión. Ha fracasado no solo porque no ha sabido gestionar, sino porque no ha tenido la ambición necesaria", ha remarcado.

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Aunque ha asegurado que los republicanos siguen dispuestos a ayudar, ha afirmado que "ha llegado la hora de que Esquerra Republicana no solo ayude, sino que tenga la responsabilidad de volver a liderar este país". EFE

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