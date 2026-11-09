Juanma Moreno cree "poco realista y práctico" el impuesto a "ultrarricos" de Frente Amplio

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Huelva, 9 nov (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, considera "poco realista y práctica", además de "populista", la propuesta realizada por la candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Ada Colau, de un impuesto a los "ultrarricos".

A preguntas de los periodistas en Berrocal (Huelva), Moreno ha señalado que ese tipo de propuestas "pueden ser muy interesantes, muy llamativas, desde el punto de vista político muy atractivas, pero en la realidad no funcionan".

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Y no lo hacen, ha añadido, porque "los capitales se mueven y además se movilizan, que se lo pregunten a países como Venezuela o Argentina, ¿Qué ha sucedido cuando han puesto políticas de esa índole, que los capitales se han ido y al final quien ha pagado los impuestos han sido, precisamente, las clases trabajadoras y las clases más deprimidas".

Por tanto, considera que ese tipo de medidas "no son efectivas como algunos lo han calificado" y, además, me parecen populistas porque al final en 48 horas el capital se mueve".

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"Creo que esa medida está más llamada al interés y a la atención electoral que realmente a una capacidad práctica de poder recaudar", ha concluido. EFE

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