Jefté Betancor: "Es un partido que te duele"

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- El delantero de la UD Las Palmas Jefté Betancor, autor del gol que cerraba la victoria ante el CD Eldense (2-0), este lunes en el Estadio de Gran Canaria, reconoció que las circunstancias en las que se disputó este partido eran complicadas, por el reciente fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife.

Jefté, con pasado en el filial tinerfeño, dijo al término del choque que "es un partido que te duele, porque como compañeros de profesión a nadie le gusta que le pase eso".

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Con respecto al partido, opinó que el gol anulado al Eldense en el minuto 53 les dio "una moral terrible, y a partir de ahí fuimos dominadores claros; el equipo creía y al final conseguimos la victoria", después de materializar dos goles en el tiempo añadido.

"No sabes cuánto necesitaba el gol, hay mucho trabajo detrás, físico y mental. También gracias a mis padres, mi mujer y mi hijo", expresó con emoción el ariete grancanario. EFE

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rg/jl