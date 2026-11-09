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'Jaleos' indaga en el origen del flamenco, del primitivismo a la fascinación

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Madrid, 9 nov (EFE).- ¿Cuándo nace el flamenco? ¿Por qué se lo apropian tanto Azaña como Franco? ¿Qué fascinación provoca en las vanguardias artísticas y en el nazismo? ¿Qué tiene de modernismo? Estas y otras muchas preguntas son las que devela 'Jaleos', un documental sobre el género con una mirada que se aleja de los enfoques habituales.

Isaki Lacuesta dirige 'Jaleos', un proyecto anterior a escribir y dirigir junto a Elena Molina 'Flores para Antonio', que se estrena el próximo viernes en cines.

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Lacuesta llega al flamenco con ideas preconcebidas y absoluto desconocimiento, pero con la intención de descubrirlo con un pregunta sencilla: ¿sabías que...?

"Llego al flamenco cuando era adolescente como si fuera japonés", dice a EFE el director nacido en Gerona, de familia vasca. Tenía todos los "prejuicios" del mundo sobre un folclore que consideraba "tradicional, rancio, casi fascista y descubro todo lo contrario".

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Un proceso en el que reconoce que se da cuenta de que flamenco "era más punk que el punk que escuchaba", comenta Lacuesta, gracias al investigador y promotor de la Plataforma Independiente de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos, Pedro G. Romero.

A través de las voces de artistas como Rocío Molina, Alba Flores, C. Tangana, Soleá Morente, Perrate de Utrera o Serranito, entre otros, el documental va desgranando detalles singulares como su nacimiento vinculado al desarrollo del cine, el ferrocarril o los relojes, en definitiva, hechos que se asocian a "la modernidad y el flamenco nace con ellos".

Sorprende descubrir que en 1894 Thomas Edison experimentando con el kinetoscopio filmara a la primera mujer bailando flamenco como 'Carmencita' (Carmen Doucet), "la Beyoncé del momento" en los escenarios de Broadway, se explica en el documental.

Tampoco queda fuera un análisis sobre la fascinación del nazismo por el flamenco, que llevó a Imperio Argentina a cantar en alemán en la película 'Andalusische Nächte' ('Noches andaluzas', 1938), un hecho en el que el director Fernando Trueba se inspiraría años después en 'La niña de tus ojos'.

Tremenda resulta la historia de la película 'Tierra baja' (1954), dirigida, coescrita, editada y protagonizada por la cineasta alemana Leni Riefenstahl, que llegó a utilizar a judíos presos en campos de concentración -a los que luego devolvieron- como figurantes para simular una fiesta flamenca.

Hitler y Franco se lo quisieron apropiar, pero Azaña pretende algo similar cuando le otorga la Medalla de Isabel la Católica a Antonia Mercé La Argentina.

 "España es flamenco y flamenco es España, ocurre lo mismo en Portugal con el fado, en Grecia con el rebético o en Estados Unidos con el blues, se identifican con algo esencial del lugar", afirma, músicas populares que las clases dominantes se quieren apropiar.

 "Cuando llegan los bohemios en el siglo XIX lo que buscan en España es esa especie de primitivismo que veían como una puerta a Asia, que el flamenco les ofrecía. Así se forma en base a esta mirada desdoblada, que sirve para el español para decir: somos así, pero sobre todo está formada de cara a alguien que viene de fuera".

'Jaleos', seleccionado en la sección Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián 2026, tiene como objetivo desmontar que el flamenco es algo "extremadamente antiguo, porque cuando lo ves tiene elementos que son muy recientes".

Lacuesta también rechaza la idea de que es algo muy local, "porque está compuesto por elementos que llegan de fuera", como el cajón que proviene de Perú, y aparece en los años 70 de la mano del músico brasileño Rubén Dantas. Hay elementos que llegan de África, Rusia, también de Cataluña o Galicia.

Vanguardias como el cubismo y el surrealismo caen rendidas al flamenco. Man Ray utilizó una saeta de La Niña de los Peines como banda sonora de un cortometraje. Picasso daba unos pasos flamencos en su taller y representó la guitarra (Mandolina y Guitarra) y el movimiento de los brazos en algunos de sus cuadros. Manet, Renoir y Matisse también sintieron su influjo.

"El flamenco inspiró a Falla, Granados y Albéniz, hay contaminaciones en ambas direcciones", advierte Lacuesta que recuerda su influencia en los comienzos de Rosalía o en el cine de Tarantino, los guiños en el blues de Miles Davis o la pasión de Lenny Kravitz cuando viene a España y sube al escenario con Estrella Morente o Rosario.

No hay que olvidar que el 80% de los ingresos de las compañías provienen de sus residencias en los principales teatros del mundo, sobre todo de París.

En ese arte coexisten dos mundos: el desgarro más atroz y la alegría y la diversión sin fin. "En el flamenco, los extremos cohabitan, ahí reside su esencia", resume Isaki Lacuesta. EFE

(foto) (vídeo)

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