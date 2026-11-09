Isabel Rodríguez acusa a Feijóo de querer volver a 1996 con la vivienda para "seguir jugando al Monopoly"

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La ministra de Vivienda y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha acusado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de querer volver a 1996 en materia de vivienda para "seguir jugando al Monopoly" y favorecer a quienes especulan con este bien de primera necesidad.

Así se ha mostrado la responsable de Vivienda del Gobierno ante las declaraciones realizadas por Feijóo en una entrevista publicada este domingo por El País, en la que el líder del PP aseguró que derogará los decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo si llega a la Moncloa, al considerar que perjudican tanto a propietarios como a inquilinos.

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Durante la presentación de la candidatura socialista por Ciudad Real para las elecciones generales del 29 de noviembre, Rodríguez ha reprochado al líder 'popular' que pretenda eliminar las medidas de protección de los inquilinos y ha contrapuesto ambos modelos de gestión.

"Ahora los españoles tendrán que elegir si seguir construyendo vivienda pública o que se compren áticos de lujo", ha señalado, en una referencia a las polémicas inmobiliarias que han rodeado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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La ministra ha defendido que el Gobierno socialista ha incrementado la inversión pública en vivienda, aprobado una legislación estatal que antes no existía y creado una empresa pública para ampliar el parque residencial asequible.

En este sentido, ha dejado claro que el PSOE continuará interviniendo el mercado inmobiliario mientras persistan los problemas de acceso a la vivienda, especialmente en el alquiler.

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Rodríguez ha avanzado que el programa electoral socialista, que se conocerá en los próximos días, incorporará nuevas medidas en esta materia y ha reclamado una mayoría parlamentaria suficiente para desarrollarlas sin los bloqueos que, según ha explicado, han condicionado la última legislatura.

UNAS ELECCIONES PARA "REVALIDAR LA DEMOCRACIA"

Más allá de la vivienda, Rodríguez ha presentado las elecciones del 29 de noviembre como una cita decisiva para el futuro del país. "Van de revalidar la democracia", ha afirmado, advirtiendo de que, aunque la alternancia política es saludable, considera que la propuesta de la derecha representa una "involución" a día de hoy.

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La candidata ha sostenido que "no hay propuesta de país en la derecha, solo hay insulto y odio" y ha pedido una movilización amplia para preservar los avances sociales.

También ha reivindicado las inversiones realizadas durante los gobiernos de Pedro Sánchez en la provincia de Ciudad Real, asegurando que "nunca antes" se había alcanzado semejante esfuerzo inversor en políticas públicas.

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CASA 47 Y NUEVAS VIVIENDAS EN CIUDAD REAL

En clave provincial, Rodríguez se ha referido a los 3,2 millones de euros obtenidos por la venta de cuatro parcelas del Parque Empresarial Oretania al Ayuntamiento de Ciudad Real, una cantidad que el Ministerio de Vivienda se comprometió a reinvertir íntegramente en la adquisición de viviendas asequibles en la capital.

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La ministra ha defendido este modelo, mediante el que los ingresos procedentes de desarrollos industriales impulsados por el antiguo Sepes, ahora Casa 47, se destinan a incrementar la oferta residencial en los municipios donde se genera actividad económica.

Sin embargo, ha reconocido que la convocatoria pública para adquirir viviendas en Ciudad Real únicamente ha recibido cuatro propuestas, por lo que ha avanzado que los fondos que no se utilicen en estas adquisiciones seguirán disponibles para impulsar nuevas actuaciones de vivienda asequible en la ciudad.

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ROSA MELCHOR APELA AL VOTO ÚTIL

Por su parte, la cabeza de lista socialista al Senado, Rosa Melchor, ha llamado a la movilización del electorado y ha defendido la cercanía y experiencia de una candidatura integrada mayoritariamente por alcaldes y concejales.

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Tras la reunión del comité de campaña, ha asegurado que el PSOE afronta las elecciones con "muchísima fuerza, ganas e ilusión" y convencido de poder revalidar la confianza ciudadana.

Melchor ha reclamado un voto "útil", apelando a los avances experimentados por trabajadores, mujeres, jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad y el colectivo LGTBI.

Asimismo, ha advertido de que un cambio de Gobierno supondría, a su juicio, un retroceso en derechos, bienestar y protección social.