Interceptadas dos embarcaciones con veinte migrantes en aguas del Estrecho

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Ceuta, 9 nov (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado dos embarcaciones que estaban cruzando las aguas del Estrecho de Gibraltar con veinte migrantes a bordo, todos adultos, que pretendían alcanzar irregularmente las costas peninsulares.

Las intervenciones han sido realizadas esta madrugada y en la mañana de este lunes por el Servicio Marítimo del instituto armado como consecuencia de la vigilancia puesta en marcha desde la entrada de los días 30 y 31 de julio, que ha dejado en la ciudad ceutí a miles de migrantes marroquíes.

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Los agentes advirtieron la presencia de dos embarcaciones sospechosas que navegaban hacia las costas peninsulares, por lo que procedieron a su intervención, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.

En las embarcaciones viajaban veinte migrantes -sin especificar cuantos iban en cada una de ellas-, todos ellos marroquíes aparentemente mayores de edad.

Desde que se produjo la entrada masiva de migrantes a finales de julio se ha detectado un aumento en el trasiego de embarcaciones de todo tipo que intentan aproximarse a la costa ceutí para llevar a cabo este tipo de negocios clandestinos.

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El objetivo final es el traslado de estas personas a las costas de Cádiz o Málaga previo pago de importantes cantidades de dinero. EFE