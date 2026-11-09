Illa: Entiendo el estado de ánimo de los maquinistas, pero no me gusta la actitud de hoy

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Barcelona, 9 nov (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, ha dicho que "entiende" el estado de ánimo de los maquinistas y que siempre "respetará" su derecho a huelga, convocada para estos martes y jueves, si bien les ha reprochado la "actitud" mostrada este lunes, que ha provocado retrasos generalizados en la red de Rodalies.

En declaraciones a Rac1, Illa ha defendido que la mejor "manera" que tienen los maquinistas de hacerse escuchar es "hablando y haciendo propuestas" y no "dificultando el servicio", como ha sucedido esta mañana.

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"No me gusta la actitud de hoy, no es la forma de resolver las cosas. No creo que sea la actitud correcta", ha indicado.

Ha afirmado que los maquinistas han decidido "romper" de forma unilateral, a raíz del accidente de Urda, los acuerdos de funcionamiento sellados en su día con el Ministerio de Transportes y con el Govern catalán.

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Illa también ha explicado que él mismo ha hablado con el vicepresidente del Gobierno y desde hace unos días titular de Transportes, Carlos Cuerpo, y con el secretario de Estado, José Antonio Santano.

Asimismo, ha señalado que esta será una "semana difícil" para la movilidad dadas estas dos jornadas de huelga de los maquinistas martes y jueves y la huelga general convocada para el miércoles.

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El president, que ha pedido nuevamente "perdón" a los usuarios, ha dicho también que es "muy difícil" que la Generalitat pueda hacer un buen traslado de información cuando "no la tiene". EFE