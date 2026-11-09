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Gobierno y Confebask homenajean a los empresarios que resistieron mientras sufrían a ETA

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Vitoria, 9 nov (EFE).- La Delegación del Gobierno en el País Vasco, Confebask y el Centro Memorial de Víctimas han rendido hoy homenaje y expresado su gratitud a los empresarios vascos que resistieron y mantuvieron el progreso de Euskadi en medio de los asesinatos -48 fueron víctimas mortales- y las amenazas de ETA.

La delegación del Gobierno ha dedicado el Día de la Memoria al tejido empresarial vasco y su sufrimiento en tiempos de ETA, con un acto al que han asistido en Vitoria empresarios, el vicelehendakari Mikel Torres y miembros de las fuerzas de seguridad.

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Luis Ramón Arrieta, investigador de la Universidad de Deusto, especialista en el impacto del terrorismo en la economía vasca, ha recordado que el 7 de abril de 1976 ETA asesinó al primer empresario, Angel Berazadi. A partir de entonces, hubo 48 asesinatos de empresarios y directivos, 86 secuestros, un número indeterminado de secuestros exprés, y casi 15.000 personas afectadas por el llamado impuesto revolucionario.

El coste directo del terrorismo superó los 25.000 millones de euros del año 2021, pero el mayor impacto fue el daño estructural en los cimientos de la economía vasca. La falta de inversión privada provocó una pérdida del 22,5 % en el PIB Vasco.

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Tras el cese de ETA en el 2011, "algunos esperaban el dividendo de la paz, pero la paz elimina el freno, no construye el motor económico", ha dicho Arrieta.

"Nuestros datos desde el 2011 nos obligan a huir de la complacencia, la inversión bruta en Euskadi ha crecido un 5 % frente al 38 % de la media española. Nuestro peso relativo se contrae de forma ininterrumpida", ha asegurado este profesor.

Arrieta ha advertido de que durante los años oscuros el Concierto Económico actuó como un sólido escudo, "pero no es inagotable, sin la inversión privada, el tamaño de la economía sigue languideciendo y nuestros gastos públicos se disparan, la sostenibilidad del modelo de autogobierno corre peligro".

Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, ha recordado que la patronal ya organizó en el 2017 un homenaje a los empresarios víctimas de ETA. "Hoy renovamos el compromiso, recordar sigue siendo una obligación"

"Demasiadas veces, junto al miedo estuvo la soledad, el necesitar una palabra de apoyo que no siempre llegó. A los empresarios que vivisteis aquello, quiero deciros que vuestro sufrimiento nos importa, que les debemos gratitud, porque mantuvieron el progreso en medio de la amenaza".

En el mismo sentido, la delegada de Gobierno, Marisol Garmendia, ha revindicado el papel de los empresarios en tiempos de ETA: "Sin vosotros, sin el empresario vasco que resistió, no estaríamos hoy donde estamos".

"La industria vasca, las pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares que conforman el pulmón económico del País Vasco, continuaron fabricando, fundiendo, estampando, ensamblando y calafateando, innovando, contratando a más trabajadores, exportando y comprometiéndose con su país. Y lo hicieron por la apuesta personal de los empresarios que tenían al frente y también por los trabajadores que les acompañaron", ha dicho la delegada.

Por ello, ha querido rendir un homenaje necesario "a cargo de una sociedad vasca que todavía tiene cuentas pendientes con muchas personas individuales, con muchos colectivos profesionales que sufrieron el terror, la persecución y el miedo, sin sentir el calor, la cercanía y la comprensión de muchísimos vascos, demasiados".

Fernando Reinares, nuevo director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, ha destacado "los valores que encarnaban todos esos emprendedores, eran valores que odiaban los terroristas", valores que permitían contar con una sociedad civil fuerte. EFE

(Foto)

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