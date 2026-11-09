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Gamarra denuncia su expulsión y la de parlamentarios nacionales en la frontera de Melilla

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Melilla, 9 nov (EFE).- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado que este lunes, durante una visita a la frontera de Melilla junto a parlamentarios nacionales del partido, han sido “invitados a abandonar” el paso fronterizo y ha responsabilizado de ello a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior.

La Delegación del Gobierno en Melilla han asegurado que Gamarra y los parlamentarios nacionales se encontraban en “una zona restringida” y no habían pedido autorización.

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“El sanchismo se ha mostrado hoy cuando a diputados y senadores, representantes del pueblo español, se nos ha invitado a abandonar el puesto fronterizo”, ha afirmado Gamarra en declaraciones a los periodistas tras acudir a la frontera de Beni-Enzar junto a parlamentarios nacionales por Melilla, la diputada Sofía Acedo y los senadores Isabel Moreno y Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu.

“El Ministerio del Interior se ha tomado mucho interés en que nos fuéramos porque apenas llevábamos unos minutos. A mí me gustaría que estuviera mucho más rápido en proteger las fronteras que en estar persiguiendo a la oposición o, mejor dicho, a la alternativa a veinte días de que vayamos a las urnas”, ha agregado.

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A su juicio, lo sucedido responde a que a la Delegación del Gobierno “no le ha parecido bien” que estuvieran en el paso fronterizo y ello “responde a los últimos coletazos de aquellos que saben que les queda ya poco”.

Gamarra ha asegurado que con el PP “las formas también cambiarán” porque “también son importantes y de eso va la reconstrucción nacional”.

Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha mostrado sorprendido y ha criticado “profundamente” que, desde la Delegación del Gobierno, se hayan dado “órdenes para que se les eche a todos” de la frontera tratándose de “una autoridad nacional como Cuca Gamarra que viene a apoyar a Melilla” y no va contra la ciudad.

En opinión de Imbroda, “es ignominioso” e “indigno” y “refleja perfectamente lo que ha sido el talante, la postura y la actitud de una delegada del Gobierno "nefasta”, “que ha ido en contra de los intereses de Melilla”.

Imbroda ha dejado claro que “eso no es Melilla”, sino un incidente “de gente que no sabe estar ni comprende la política con mayúscula ni sabe lo que es una educación mínima que se debe tener con parlamentarios nacionales, con personajes políticos y con cualquier ciudadano”.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han asegurado a EFE que Gamarra y los parlamentarios nacionales se encontraban en “una zona restringida” y “no han solicitado autorización para visitarla” ni tampoco han avisado con antelación de que iban a acudir a las instalaciones fronterizas. EFE

(Foto) (Vídeo)

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