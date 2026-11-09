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Frente Amplio acepta que la Academia de TV organice los debates pero exige que incluyan a las cuatro candidaturas

08/11/2026 La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (i), durante un acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en la Plaça Sant Jeroni, a 8 de noviembre de 2026, Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). La exalcaldesa de Barcelona, y actual candidata de Frente Amplio, visita la ciudadpara presentar las propuestas de Ara Més-Front Ampli de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. POLITICA Javier Fernández - Europa Press
08/11/2026 La candidata de Frente Amplio, Ada Colau (i), durante un acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en la Plaça Sant Jeroni, a 8 de noviembre de 2026, Palma, Mallorca, Islas Baleares (España). La exalcaldesa de Barcelona, y actual candidata de Frente Amplio, visita la ciudadpara presentar las propuestas de Ara Més-Front Ampli de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. POLITICA Javier Fernández - Europa Press
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El Frente Amplio se ha mostrado abierto a que el debate electoral previsto inicialmente en Radio Televisión Española (RTVE) pueda celebrarse en la Academia de Televisión si ello facilita un acuerdo entre las formaciones políticas, aunque ha insistido en que los encuentros televisivos deben contar con las cuatro candidaturas que concurren en todo el territorio nacional.

Así lo ha trasladado la formación en un comunicado este lunes, en el que ha expresado su compromiso de participar en todos los debates electorales propuestos hasta el momento.

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No obstante, el Frente Amplio ha defendido que en estos encuentros de campaña deben estar presentes los cuatro candidatos que concurren en todo el país, algo que considera "imprescindible" al entender que este formato garantiza una representación "plural" del actual arco parlamentario español.

No obstante, la formación ha reiterado su apuesta por que uno de los debates sea organizado por la corporación pública, al considerar que RTVE garantiza la "equidad y la objetividad" en el tratamiento informativo, así como la difusión de los contenidos en todo el territorio nacional, sin distinción territorial.

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Pese a ello, la formación ha manifestado su disposición a que el encuentro inicialmente previsto en RTVE pueda celebrarse fuera de la corporación pública, por ejemplo, en la Academia de Televisión, si esta fórmula permite avanzar en un acuerdo que garantice la participación de las cuatro formaciones políticas.

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