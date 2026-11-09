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Elliott Murphy abre en Granada y Sevilla una gira por nueve ciudades españolas

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Sevilla, 9 nov (EFE).- El trovador neoyorquino Elliott Murphy, leyenda viva de la narrativa rock, abrirá esta semana a Andalucía una gira nacional con nueve citas que tendrá dos fechas en ciudades andaluzas: el próximo jueves 12 de noviembre en el Teatro CajaGranada de Granada y el viernes 13 en el Cartuja Center CITE de Sevilla, .

La productora de los conciertos ha informado de que los conciertos en Andalucía inauguran a banda completa un periplo peninsular de nueve ciudades que revalida sus más de 50 años de oficio.

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Radicado en París desde hace más de tres décadas, el músico e intelectual neoyorquino celebra más de medio siglo de oficio ininterrumpido "sin perder un ápice de esa voracidad compositiva" inaugurada en 1973 con su ya clásico 'Aquashow'.

Avalado por una discografía que supera los 35 títulos y admirado por ilustres contemporáneos como Bruce Springsteen, Lou Reed o Elvis Costello, Murphy "convierte cada actuación en una lección de elegancia, lirismo urbano y tensión rítmica, siempre secundado por la complicidad instrumental de su inseparable guitarrista Olivier Durand".

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Tras el arranque inminente en tierras andaluzas, el periplo continuará a finales de mes con tres fechas acústicas en el norte: el 27 de noviembre en la Sala Tribeca de Oviedo, el 28 de noviembre en Escenario Santander y el 29 de noviembre en el Garufa Club de A Coruña.

El formato eléctrico retomará el control a comienzos de año con un triplete en la sala Galileo Galilei de Madrid los días 22, 23 y 24 de enero de 2027, encarando el cierre el 11 de marzo en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, el 13 de marzo en el Kursaal de Donosti y el 14 de marzo en el Kafe Antzokia de Bilbao. EFE

fcs/vg

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