El PSOE celebra que PP acepte que la Academia de Televisión organice debates electorales

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Madrid, 9 nov (EFE).- El PSOE ha celebrado este lunes que el PP haya aceptado su propuesta de que la Academia de Televisión organice los debates planteados desde el inicio de campaña: un cara a cara, y un debate a cuatro con los principales partidos.

Fuentes socialistas han señalado que, ante "el veto" del PP a RTVE, el PSOE había propuesto la fórmula de la Academia de Televisión para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente los debates.

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Así las cosas, la secretaria de Organización y portavoz del PSOE, y coordinadora general de la campaña, Rebeca Torró, se ha puesto a disposición de la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, para cerrar las fechas y detalles de ambos encuentros.

La versión de los hechos del PP es que Torró ha sido "inflexible" a la propuesta de que los debates se celebraran en las televisiones privadas y sólo aceptaba que fueran en RTVE, "una corporación cuyo presidente, cúpula directiva, responsables y jefes de informativos nombra el presidente del Gobierno".

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Algo que para el PP no era posible, por lo que el secretario general de este partido, Miguel Tellado, ha aceptado finalmente que se organicen por la Academia de Televisión. EFE