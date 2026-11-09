El PSOE celebra que el PP acepte que la Academia de TV organice los debates tras su negativa a RTVE

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El PSOE ha celebrado que el Partido Popular haya aceptado la propuesta de que la Academia de Televisión organice los debates electorales entre los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, que contempla un 'cara a cara' y un debate a cuatro con las principales formaciones políticas.

Así lo han trasladado fuentes socialistas, que han recordado que esta fórmula fue planteada por el PSOE ante el "veto" del PP a que Radio Televisión Española (RTVE) organizara uno de los encuentros, con el objetivo de garantizar que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir "libremente" los debates.

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La propuesta contempla la celebración de dos encuentros: un 'cara a cara' entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y un debate a cuatro con los candidatos de las principales formaciones políticas. Por su parte, el PP había planteado que el primero se celebrase el próximo 16 de noviembre y el segundo el día 26.

En un primer momento, el PSOE había defendido que uno de los debates se celebrase en el ámbito público y fuese organizado por RTVE, mientras que el segundo pudiera correr a cargo de uno de los grandes grupos de comunicación privados.

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Sin embargo, ante la negativa del PP a participar en un encuentro organizado por la corporación pública, los socialistas propusieron que la Academia de Televisión asumiese la organización de ambos.

Por su parte, el PP había defendido que los encuentros fueran organizados por los grupos de comunicación que integran Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta, después de que Atresmedia y Mediaset solicitaran formalmente su celebración.

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Con este nuevo escenario, la secretaria de Organización y portavoz del PSOE, y coordinadora general de la campaña, Rebeca Torró, se ha puesto a disposición de la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, para cerrar las fechas y los detalles de ambos encuentros.