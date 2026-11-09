El PP lamenta el ataque a la sede de la CEV a dos días del 11N y lo enmarca en "la polarización sembrada por Sánchez"

09/11/2026 La sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en València amanece con un ataque vandálico POLITICA COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA ECONOMIA ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP y cabeza de lista por Ciudad Real en las elecciones del 29N, Carmen Fúnez, ha lamentado el ataque con pintura a la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) a dos días de la huelga general, algo que ha enmarcado en "el clima político de polarización que lleva sembrando Pedro Sánchez" desde que llegó a la presidencia del Gobierno.

En rueda de prensa en la sede del PPCV en Valencia, Fúnez se ha pronunciado así al ser preguntada por el ataque a la fachada de la CEV, que este lunes ha amanecido vandalizada con pintura roja. El presidente de la patronal valenciana, Vicente Lafuente, ya ha anunciado que presentarán una denuncia por estos hechos.

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La dirigente 'popular' ha denunciado estas pintadas que "no tienen sentido ni espacio en la socialdemocracia", al tiempo que ha criticado que "es el resultado del clima político que lleva sembrando Sánchez, quien aun perdiendo las elecciones subió a la tribuna a ser elegido presidente y se empeño en construir un muro de división y polarización". "Y de aquellos polvos estos lodos", ha advertido.

"Sánchez solo ha tenido un éxito: el de la polarización para construir un muro de división entre españoles y enfrentarnos unos con otros" --ha abundado--. Nuestro objetivo es tirar ese muro, terminar con la polarización en la vida política y social y volver a la España de la concordia y de la convivencia, porque es necesario respetar a distintos si queremos reconstruir nuestro país".

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Además, Fúnez ha reiterado que "Sánchez ha fallado y es un fraude en política social y una catástrofe en la gestión de los servicios públicos, que tuvo su "peor cara" en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que provocó 69 fallecidos.