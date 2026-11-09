El papel desconocido de España en el nacimiento de EEUU sale a la luz 250 años después

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Naiare Rodríguez Pérez

Zaragoza, 9 nov (EFE).- La contribución de España a la independencia de Estados Unidos, y en particular el papel diplomático del X conde de Aranda, uno de los protagonistas menos conocidos de aquel proceso, sale a la luz 250 años después con el documental 'El embajador que cambió la historia', de la cineasta aragonesa Mirella R. Abrisqueta, que se estrena este martes, 10 de noviembre, en Washington.

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"Sin la diplomacia, sin la labor de los diplomáticos, no se hubiera firmado la paz, no se hubiese reconocido el país y la historia hubiera sido muy diferente", sostiene la cineasta en una entrevista con EFE sobre este documental que busca recuperar la figura del diplomático aragonés y reivindicar una contribución española que ha quedado relegada en el relato histórico.

La elección de la capital estadounidense no es casual, ya que Abrisqueta quería desde el principio que la figura del diplomático aragonés, nacido en Siétamo (Huesca) en 1719, llegara al otro lado del Atlántico, debido a que considera que fue uno de los personajes clave para entender el proceso que condujo al nacimiento de Estados Unidos.

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La proyección, prevista en el Spanish Cultural Center de la Embajada de España, supone para la cineasta alcanzar el objetivo que se marcó al iniciar el proyecto. Además, llega en un año repleto de exposiciones y actividades con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense, aunque Abrisqueta echa en falta una mayor presencia del conde de Aranda en esa conmemoración: "Creo que se le tenía que haber dado más espacio", dice.

Aunque Abrisqueta ya conocía su trayectoria política como ministro de dos reyes, fue al descubrir su papel como embajador en Versalles y su participación en la independencia estadounidense cuando encontró la faceta que diferenciaba al X conde de Aranda de otros personajes de su época. "Creo que sería un político más, pero esa faceta americana es la que lo hace diferente", resume.

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Desde París, donde ejerció como embajador durante 14 años, Aranda defendió el apoyo español a los colonos norteamericanos, incluso frente a las reticencias de otros ministros y del propio monarca. Lo hizo, precisa la cineasta, por razones estratégicas y en defensa de los intereses de la Corona, pero su intervención contribuyó a articular el respaldo diplomático a la independencia.

La historia suele situar en primer plano a George Washington, Thomas Jefferson o Benjamin Franklin, mientras que la aportación española queda en un segundo plano, una ausencia que Abrisqueta relaciona tanto con el "carácter reservado de las primeras ayudas" como con los posteriores enfrentamientos territoriales entre España y Estados Unidos. A ello se suma que la diplomacia resulta menos visible que las campañas militares, aunque, a su juicio, fue "imprescindible para cerrar la guerra y lograr el reconocimiento internacional del nuevo país".

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"Nos cuesta mucho acordarnos de los que están trabajando en segunda línea", apunta, por lo que su documental amplía el foco y recuerda que buena parte de los recursos destinados a apoyar a los independentistas procedían de los territorios americanos del imperio español, sobre todo de la plata que llegaba de las colonias y de la participación de soldados procedentes de Cuba.

El proyecto también se detiene en las contradicciones de Aranda, que, tal y como sostiene, fue "un ilustrado defensor del progreso científico que acumuló un enorme poder, mantuvo enfrentamientos políticos y terminó sus días en el exilio".

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Uno de los asuntos que aborda es el conocido como 'Memorial secreto del conde de Aranda', un texto atribuido al diplomático en el que "supuestamente advertía del peligro que podía representar Estados Unidos en el futuro". Sin embargo, la investigación del historiador y jurista José Antonio Escudero concluyó que el documento no era suyo, una tesis que la directora ha querido mostrar también a través de imágenes del archivo de París.

'El embajador que cambió la historia' reúne a catorce especialistas de España, Francia y Estados Unidos y recorre escenarios como Washington, Filadelfia, París, Versalles, Madrid y Aragón.

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Más de dos siglos después, la directora se pregunta qué sorprendería a Aranda del mundo actual y apunta a la construcción de la Unión Europea, una realidad alejada de la visión imperial de la España del siglo XVIII.

Asimismo, como concluye a EFE, su estreno en Washington busca, en definitiva, que "el país al que contribuyó a dar forma conozca también la historia de quien trabajó desde la diplomacia para hacerlo posible". EFE

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(Foto)

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