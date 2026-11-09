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El Madrid busca su primera victoria europea ante un Paris que tampoco ha ganado

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Madrid, 9 nov (EFE).- El Real Madrid afronta su cuarto partido de la Liga de Campeones femenina después de tres empates consecutivos y cada vez con más urgencia por conseguir una victoria, y recibe a un Paris FC que tampoco ha ganado en este inicio de temporada europea.

Las de Pau Quesada acumulan tres empates en encuentros complicados. Debutaron en la competición con un 1-1 frente al PSG en Madrid, al que siguió otro 1-1 en la ciudad deportiva del Manchester City y un 2-2 en el feudo del Bayern de Múnich. En todos los casos, el Real Madrid se adelantó primero en el marcador.

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Con tres puntos, el conjunto merengue es noveno, liderando un quíntuple empate con City, Koge, Benfica y Servette. Las cuatro primeras clasificadas al final de esta ronda pasarán directamente a cuartos de final, mientras que las que ocupen los puestos del quinto al duodécimo deberán superar una eliminatoria previa.

El objetivo del equipo blanco es pasar de cuartos de final, su barrera en la competición en tres ocasiones. En la Liga F, las de Pau Quesada son segundas, a cuatro puntos del Barcelona. El último fin de semana, firmaron un nuevo empate a 1, en este caso contra el Athletic Club, volviendo a desperdiciar su ventaja cuando se pusieron por delante y alejándose de las líderes.

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En ese encuentro en Lezama, además de la mala noticia del resultado, la colombiana Linda Caicedo se tuvo que retirar del terreno de juego en el minuto 64 con problemas en su pierna y visibles gestos de dolor que le dificultaban apoyar el pie. Aunque no hay confirmación oficial sobre su estado, sería la baja más significativa para Pau Quesada, después de tres goles y una asistencia esta temporada.

Por su parte, el Paris tampoco conoce la victoria en la máxima competición europea. El conjunto parisino perdió contra el Barcelona y empató frente a Arsenal y Häcken. Con dos puntos, son decimocuartas en la clasificación de la Liga de Campeones, fuera de los puestos que dan acceso a la siguiente ronda.

En la competición doméstica, las de Sandrine Soubeyrand son terceras, tras cinco partidos ganados, uno empatado y uno perdido, con un encuentro menos disputado que el Olympique de Lyon, que lidera con mano de hierro, y el PSG, segundo.

La baja más sensible del Paris es la de su capitana Clara Mateo. La francesa, autora de seis goles esta temporada, dos de ellos en 'Champions', vio una tarjeta roja en el último minuto del encuentro frente al Häcken, por lo que se perderá el cruce contra el Real Madrid.

Estos dos equipos se han cruzado en cinco ocasiones anteriormente en la Liga de Campeones, tres de ellas, la pasada temporada. En la fase liga de esta competición en su edición 2025/2026, en París, el partido terminó con empate a 1. Después, en la eliminatoria previa a los octavos de final, las de Pau Quesada se clasificaron para la siguiente ronda con un marcador global de 5-2 (2-3 en París y 2-0 en Madrid). Los dos cruces anteriores, en 2023, los había ganado el Paris.

- Alineaciones probables:

Real Madrid: Frohms; Silvia Cristóbal, Lakrar, María Méndez, Eva Navarro; Caruso, Elisa, Andreia Jacinto; Athenea, Schröder y Keukelaar.

Paris FC: Seweryn; N'Dongala, Ould Hocine, Greboval, Hillary Diaz; Le Moguedec, Korosec; Reynders, Scott, Toloba; y Viens.

Árbitra: Emily Heaslip (Inglaterra).

Estadio: Alfredo di Stéfano, en Madrid.

Hora: 18.45 horas (17.45 GMT). EFE

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