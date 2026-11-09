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El Levante denuncia un "agravio" en los horarios y exige igualdad de condiciones a LaLiga

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Valencia, 9 nov (EFE).- El Levante expresó este lunes en un comunicado su "profundo malestar e indignación" por los horarios de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, en la que volverá a jugar un viernes, apenas cuatro días después de disputar su anterior encuentro, programado para el lunes de esa misma semana.

El club valenciano considera que esta planificación supone un "nuevo perjuicio" y le coloca en una situación de "clara desventaja competitiva" respecto al resto de equipos de la competición.

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Según los datos difundidos por la entidad, el Levante disputará el 21,4 % de sus partidos de las primeras 14 jornadas con un descanso igual o inferior a 96 horas.

La situación, según el club, es todavía más desfavorable en octubre y noviembre, periodo en el que será el equipo de LaLiga EA Sports que no participa en competiciones europeas con menos tiempo de recuperación, ya que el 37,5 % de sus encuentros se jugarán con menos de 96 horas de descanso.

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El Levante aseguró, además, que es el único equipo de Primera que ha disputado partidos en lunes y viernes de una misma semana durante la presente temporada. Esta circunstancia se repetirá los próximos 23 y 27 de noviembre, ante el Elche y el Racing de Santander, después de que ya ocurriera entre el 12 y el 16 de octubre.

La entidad consideró que la acumulación de partidos condiciona la preparación y el rendimiento deportivo, además de incrementar "el riesgo de lesiones". También advirtió del perjuicio para sus aficionados, que encuentran dificultades para "acompañar al equipo en días laborables".

El club afirmó en su comunicado que no pide "privilegios ni un trato de favor", sino criterios equitativos que no les penalicen "sistemáticamente", y desveló que ya ha trasladado su malestar al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"El Levante UD no va a permanecer impasible ante una situación que consideramos injusta y que afecta directamente a la integridad de la competición y a la salud de nuestros profesionales", remató el club en su comunicado. EFE

pzm/cta/og

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