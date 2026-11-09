Espana agencias

El Gobierno ha concedido ayudas por 11,3 millones de euros al tejido empresarial ceutí

Guardar

Ceuta, 9 nov (EFE).- El Gobierno ha recibido más de 2.100 solicitudes de ayuda para el tejido empresarial de Ceuta como consecuencia de la entrada masiva de finales de julio y ha elevado a 11,3 millones de euros las ayudas directas tanto a los autónomos como a las pymes que han reclamado esta compensación.

Desde el 6 de octubre se han ingresado unos 11,3 millones de euros de 1.309 ayudas, lo que supone el 60 por ciento de las más de 2.000 solicitudes que han sido planteadas desde la ciudad.

PUBLICIDAD

Los datos los ha dado a conocer la portavoz de la Gestora del PSOE de Ceuta, Sandra López, en un comunicado en el que ha destacado que ya se han recibido 2.118 solicitudes de ayudas procedentes del tejido empresarial de la ciudad.

Cada autónomo recibe 5.000 euros y cada empresa, entre 10.000 y 150.000 euros "libres de impuestos en un plazo que sigue abierto hasta el 30 de noviembre", ha resaltado.

PUBLICIDAD

A mediados de octubre el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, visitó la ciudad para desarrollar una jornada de trabajo que incluyó un encuentro con empresarios y sindicatos de la ciudad para conocer la situación por la crisis económica que atraviesa. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

El extenista relaciona el rendimiento deportivo con un proceso de superación personal que, según plantea, no admite atajos. “No puedes estar satisfecho al 100% de ti mismo si no has explorado todos tus límites

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein

La modelo, hija de los famosos periodistas, anuncia su embarazo cinco meses después de contraer matrimonio con el estadounidense Charlie Schein

Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein

Una investigación española detecta mil vídeos de abuso infantil en TikTok y 20.000 potenciales pedófilos

Según la fundación Maldita.es, España, Tailandia, Vietnam y Rusia aparecen como los países con mayor actividad vinculada a la difusión y búsqueda de material de abuso sexual infantil en la plataforma

Una investigación española detecta mil vídeos de abuso infantil en TikTok y 20.000 potenciales pedófilos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid