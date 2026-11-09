El Gobierno ha concedido ayudas por 11,3 millones de euros al tejido empresarial ceutí

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Ceuta, 9 nov (EFE).- El Gobierno ha recibido más de 2.100 solicitudes de ayuda para el tejido empresarial de Ceuta como consecuencia de la entrada masiva de finales de julio y ha elevado a 11,3 millones de euros las ayudas directas tanto a los autónomos como a las pymes que han reclamado esta compensación.

Desde el 6 de octubre se han ingresado unos 11,3 millones de euros de 1.309 ayudas, lo que supone el 60 por ciento de las más de 2.000 solicitudes que han sido planteadas desde la ciudad.

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Los datos los ha dado a conocer la portavoz de la Gestora del PSOE de Ceuta, Sandra López, en un comunicado en el que ha destacado que ya se han recibido 2.118 solicitudes de ayudas procedentes del tejido empresarial de la ciudad.

Cada autónomo recibe 5.000 euros y cada empresa, entre 10.000 y 150.000 euros "libres de impuestos en un plazo que sigue abierto hasta el 30 de noviembre", ha resaltado.

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A mediados de octubre el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, visitó la ciudad para desarrollar una jornada de trabajo que incluyó un encuentro con empresarios y sindicatos de la ciudad para conocer la situación por la crisis económica que atraviesa. EFE