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El Estadio de Gran Canaria se suma al dolor con un emotivo recuerdo a 'Demi'

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- El Estadio de Gran Canaria ha rendido homenaje este lunes a Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife fallecido el pasado martes a los 30 años, y se ha sumado así a los actos en su memoria durante el partido entre la UD Las Palmas y el CD Eldense, que junto al Sabadell-Real Sociedad B ha cerrado la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion.

Como en el resto de los encuentros del fútbol profesional español, ambos equipos han saltado al césped con camisetas en recuerdo al jugador desaparecido, y se han depositado dos ramos de flores dentro del círculo central, en idéntica ubicación donde cayó lesionado el delantero madrileño en el partido ante el FC Andorra, disputado el lunes pasado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

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Tras guardar un minuto de silencio, y una vez iniciado el partido, se ha detenido el juego en el minuto 9, coincidente con el dorsal que 'Demi' portaba en el Tenerife.

Mientras se proyectaban imágenes del jugador en el videomarcador con sus goles más recientes, el Estadio de Gran Canaria, en cuyas gradas han lucido varias banderas del Tenerife, ha irrumpido en uno emotivo aplauso y se ha coreado su nombre desde la peña Ultra Naciente, que ha desplegado varias pancartas en su memoria.

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El propio árbitro del encuentro, Eder Mallo Fernández, no ha podido contener las lágrimas, mientras que a futbolistas como Kirian Rodríguez o Roberto López -ambos formaron parte del Tenerife- se les ha visto muy emocionados.

Kirian, natural de Candelaria (Tenerife) y capitán de la Unión Deportiva, ha lucido un brazalete especial dedicado a Jesús de Miguel, con la imagen del malogrado delantero y los escudos de ambos equipos canarios serigrafiados.

La UD Las Palmas, como había anunciado días atrás, ha disputado el partido con su tercera equipación de la presente temporada en la que predominan los colores blanco y azul, que coinciden con los del equipo tinerfeño, mientras que el Eldense lo ha hecho con uniforme de color negro en señal de luto por el futbolista fallecido el pasado martes en un hospital de Santa Cruz de Tenerife.

Además, antes del partido, en la puerta 9 del Estadio de Gran Canaria, ha habido un emocionante encuentro entre peñistas de los dos representativos canarios, eternos rivales en el campo pero hermanados tras esta tragedia que ha golpeado al mundo del fútbol. EFE

rg/jl

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