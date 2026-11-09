'El eco de su voz' rescata la figura de la primera periodista muerta en conflicto bélico

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Mercedes Martínez

Córdoba, 9 nov (EFE).- El 1 de septiembre de 1936 la periodista francesa Renée Lafont se convirtió en la primera reportera fallecida en un conflicto bélico tras ser fusilada en la tapia del cementerio de la Salud de Córdoba y su historia ve ahora la luz en el libro 'El eco de su voz. Redescubriendo a Renée Lafont'.

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Lafont, cuyos restos fueron encontrados en 2019 en una excavación de las fosas comunes del camposanto cordobés, fue además de periodista, traductora, escritora y defensora de los derechos humanos, según ha explicado a EFE el autor de la obra, el periodista cordobés Pablo Pérez Espino.

La reconstrucción biográfica para encontrar el cuerpo de la periodista fue el hilo conductor que llevó a Pérez Espino a descubrir las distintas facetas de Lafont, que fue traductora de escritores españoles como el caso de Vicente Blasco Ibáñez.

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'El eco de su voz. Redescubriendo a Renée Lafont' abarca desde 1877 hasta 2019, año en el que fue encontrado su cuerpo aunque no se le ha podido realizar una identificación genética, ya que no tiene familiares directos con los que poder comparar el ADN al ser hija única y morir sin descendencia.

Pérez Espino, que ha contado con la colaboración de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) a la que pertenece, buscó la tumba de los padres de Renée Lafont que se encuentra en Bayona y "en ese punto es donde acaba el libro".

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A partir de ahí comunicaron el hallazgo tanto al Gobierno español como al francés para poder cotejar el ADN pero, hasta el momento, no han conseguido la autorización judicial necesaria en el país galo y en Córdoba el Ayuntamiento de la capital, que es el que tiene la potestad de los cementerios, les ha negado el permiso para poder hacer la prueba.

El autor ha explicado que "el principal objeto del libro es informar y reivindicar la historia a una mujer olvidada que, al margen de sus éxitos profesionales en Francia y España, que fueron notables, estuvo siempre comprometida con los derechos humanos y la democracia, en cuya defensa se dejó literalmente la vida".

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Además la obra ayuda a comprender el contexto histórico que le tocó vivir a la periodista, corresponsal de 'Le Populaire' cuando fue fusilada, porque "vivió en primera persona momentos muy relevantes de la historia" como la Primera Guerra Mundial, el caso Dreyfus en Francia, el periodo entreguerras o la dictadura de Primo de Rivera.

El libro, relata Pablo Pérez Espino, va haciendo un recorrido desde que nace en Amiens el 4 de noviembre de 1877 hasta 2019 y para ello se apoya en documentos inéditos que se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia y en los archivos nacionales franceses y que no se han divulgado hasta ahora.

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Además, 'El eco de su voz. Redescubriendo a Renée Lafont' tiene "un valor añadido", según su autor, y es que él y el presidente de Aremehisa, Rafael Espino, formaron parte del equipo técnico que participó en las catas que se hicieron en el cementerio de la Salud de Córdoba para buscar los restos de los represaliados por el franquismo.

Por ello, aporta "la narración desde dentro, de cómo tras analizar muchos parámetros, llegamos a la conclusión de que uno de los cuerpos podía ser de Renée Lafont".

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Aunque este libro intenta mostrar la importancia de la figura de Lafont, Pérez Espino se ha mostrado convencido de que "todavía queda mucho por conocer sobre la vertiente literaria y dramaturga" de la periodista francesa. EFE

(Foto)