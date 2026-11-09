Espana agencias

'El eco de su voz' rescata la figura de la primera periodista muerta en conflicto bélico

Guardar

Mercedes Martínez

Córdoba, 9 nov (EFE).-  El 1 de septiembre de 1936 la periodista francesa Renée Lafont se convirtió en la primera reportera fallecida en un conflicto bélico tras ser fusilada en la tapia del cementerio de la Salud de Córdoba y su historia ve ahora la luz en el libro 'El eco de su voz. Redescubriendo a Renée Lafont'.

PUBLICIDAD

Lafont, cuyos restos fueron encontrados en 2019 en una excavación de las fosas comunes del camposanto cordobés, fue además de periodista, traductora, escritora y defensora de los derechos humanos, según ha explicado a EFE el autor de la obra, el periodista cordobés Pablo Pérez Espino.

La reconstrucción biográfica para encontrar el cuerpo de la periodista fue el hilo conductor que llevó a Pérez Espino a descubrir las distintas facetas de Lafont, que fue traductora de escritores españoles como el caso de Vicente Blasco Ibáñez.

PUBLICIDAD

'El eco de su voz. Redescubriendo a Renée Lafont' abarca desde 1877 hasta 2019, año en el que fue encontrado su cuerpo aunque no se le ha podido realizar una identificación genética, ya que no tiene familiares directos con los que poder comparar el ADN al ser hija única y morir sin descendencia.

Pérez Espino, que ha contado con la colaboración de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) a la que pertenece, buscó la tumba de los padres de Renée Lafont que se encuentra en Bayona y "en ese punto es donde acaba el libro".

A partir de ahí comunicaron el hallazgo tanto al Gobierno español como al francés para poder cotejar el ADN pero, hasta el momento, no han conseguido la autorización judicial necesaria en el país galo y en Córdoba el Ayuntamiento de la capital, que es el que tiene la potestad de los cementerios, les ha negado el permiso para poder hacer la prueba.

El autor ha explicado que "el principal objeto del libro es informar y reivindicar la historia a una mujer olvidada que, al margen de sus éxitos profesionales en Francia y España, que fueron notables, estuvo siempre comprometida con los derechos humanos y la democracia, en cuya defensa se dejó literalmente la vida".

Además la obra ayuda a comprender el contexto histórico que le tocó vivir a la periodista, corresponsal de 'Le Populaire' cuando fue fusilada, porque "vivió en primera persona momentos muy relevantes de la historia" como la Primera Guerra Mundial, el caso Dreyfus en Francia, el periodo entreguerras o  la dictadura de Primo de Rivera.

El libro, relata Pablo Pérez Espino, va haciendo un recorrido desde que nace en Amiens el 4 de noviembre de 1877 hasta 2019 y para ello se apoya en documentos inéditos que se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia y en los archivos nacionales franceses y que no se han divulgado hasta ahora.

Además,  'El eco de su voz. Redescubriendo a Renée Lafont' tiene "un valor añadido", según su autor, y es que él y el presidente de Aremehisa, Rafael Espino, formaron parte del equipo técnico que participó en las catas que se hicieron en el cementerio de la Salud de Córdoba para buscar los restos de los represaliados por el franquismo.

Por ello, aporta "la narración desde dentro, de cómo tras analizar muchos parámetros, llegamos a la conclusión de que uno de los cuerpos podía ser de Renée Lafont".

Aunque este libro intenta mostrar la importancia de la figura de Lafont, Pérez Espino se ha mostrado convencido de que "todavía queda mucho por conocer sobre la vertiente literaria y dramaturga" de la periodista francesa. EFE

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Tratar los problemas de sueño en los hombres podría mejorar la calidad de su esperma, según un estudio

Una investigación china relaciona la apnea obstructiva del sueño con una menor motilidad de los espermatozoides

Tratar los problemas de sueño en los hombres podría mejorar la calidad de su esperma, según un estudio

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

El extenista relaciona el rendimiento deportivo con un proceso de superación personal que, según plantea, no admite atajos. “No puedes estar satisfecho al 100% de ti mismo si no has explorado todos tus límites

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein

La modelo, hija de los famosos periodistas, anuncia su embarazo cinco meses después de contraer matrimonio con el estadounidense Charlie Schein

Carlos Herrera y Mariló Montero volverán a ser abuelos: Rocío Crusset anuncia por sorpresa su embarazo con el estadounidense Charlie Schein
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Elecciones generales 29-N, en directo: el PP dice que la huelga será “un auténtico fracaso” y que es una “falta de respeto” tras el accidente en Urda

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid