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'El crimen de Pazos': la serie que analiza los fallos del sistema en un asesinato machista

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Esperanza Ronda

Madrid, 9 nov (EFE).- La cadena de errores que precedió al asesinato machista de Isabel Fuentes, de 66 años, en Ourense en 2015 vertebra 'El crimen de Pazos', la nueva miniserie que, según su protagonista, Tristán Ulloa, invita a reflexionar sobre cómo el sistema sigue fallando en la protección, en un año en el que 44 mujeres han sido asesinadas por violencia machista.

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"¿Qué es lo que hace que esto falle? Es una respuesta que no tenemos, y asusta que, sin tener esa respuesta, estemos dispuestos incluso a negar que eso sucede", señala Ulloa en una conversación con EFE, junto a la actriz Verónica Sánchez y sus creadores, Ramón Campos y Carlos Sedes, con motivo del estreno de la ficción en Netflix el próximo 13 de noviembre.

Tras el éxito de 'El caso Asunta' y 'La viuda negra', Bambú Producciones vuelve a llevar a la pequeña pantalla un 'true crime', con Ramón Campos como productor ejecutivo y Carlos Sedes en la dirección de este proyecto, basado en el caso real ocurrido en el municipio ourensano de Pazos (Verín).

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La miniserie, de tres capítulos, reconstruye las circunstancias de la agresión sufrida por la mujer en su domicilio, que su marido, Aniceto Rodríguez, atribuyó a un presunto robo.

Mientras lucha por su vida en el hospital, la investigación recae sobre un sargento de la Guardia Civil, interpretado por Tristán Ulloa, que comienza a sospechar que detrás del ataque podría estar el marido de la víctima y teme que este intente culminar su propósito.

Para Ulloa, su personaje "tiene que ver mucho con el universo más reciente de Clint Eastwood, de estos antihéroes que él elige". "De repente, son funcionarios o pequeños eslabones de un sistema, individuos que se vuelven conscientes de algo que puede suceder y, por más que lo griten, no reciben la atención suficiente", explica.

"Y cuando la catástrofe sucede, ese mismo sistema que le negó asistencia, o que no estuvo lo suficientemente ágil o fue burocráticamente espeso, es el que le pide cuentas a este individuo diciendo: '¿Cómo usted, sabiendo lo que iba a pasar, no hizo nada?'", añade.

Después de formar parte del reparto de otros 'true crime' como 'El caso Asunta' o 'La viuda negra', el actor precisa que acepta los proyectos por "la historia, el guión y el equipo". Además, considera que el crimen es solo la "excusa" para abordar otras cuestiones que van más allá de la propia tragedia.

En su opinión, el sistema "sigue fallando en la protección de las mujeres", en un año en el que han cometido 44 crímenes machistas, y expresa su "temor" ante el hecho de que haya quienes incluso nieguen la violencia de género.

Una reflexión que comparte Verónica Sánchez, que da vida a una jueza que acaba de llegar al lugar donde se producen los hechos y debe enfrentarse a este caso.

"Cómo se puede negar que estas cosas están ocurriendo. No puede ser que ya no seamos capaces como sociedad de ponernos de acuerdo en qué es verdad y qué es mentira. Si llegamos a ese punto, ya se destruye todo lo que nos ha costado tanto trabajo construir", sentencia.

Para los creadores de 'El crimen de Pazos', en los 'true crime' es fundamental mantener siempre el respeto a la víctima y evitar el espectáculo. "Hay una norma básica que es: nunca hagas —si tú fueras el protagonista o la familia de la protagonista— nada en la serie o el documental que te hiciera daño", subraya Campos.

El director, Carlos Sedes, resalta que su intención no es contar un crimen sino que "va mucho más allá", y abordar otras cuestiones, en este caso, la violencia contra la mujer.

A Campos le impulsó crear este proyecto tras conocer el caso en 2017, y le impactó cómo había afectado al guardia civil que llevó la investigación, con quien pudo ponerse en contacto. "No es solo que el sistema falla, sino las consecuencias que tiene eso posteriormente en las personas que intentan defender a las mujeres", incide el productor.

También les interesaba reflexionar sobre cómo, pese a que el sistema funciona en la mayoría de las ocasiones, "a veces falla", y sobre cómo se pueden mejorar los mecanismos para evitar que esos errores se repitan.

"No creo que hablemos de los buenos o malos; hablamos de personas que tienen que ejecutar esas leyes para conseguir la mejor decisión, pero que muchas veces no es así", indica Sedes, que remarca que la serie "no es una demolición del sistema".

"¿Se podría haber hecho mejor? Seguro. ¿Se podría haber hecho distinto? Seguro. Son personas", subraya. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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