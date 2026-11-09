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El CIVP de Lorca se incorpora a la Red Mundial de Centros de Excelencia

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Murcia, 9 nov (EFE).- El Centro Internacional de Voley Playa (CIVP) de Lorca, que gestiona la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) en ese municipio murciano, será incorporado a la Red Mundial de Centros de Excelencia.

Así lo anunció la propia RFEVB, que califica esta designación como "un salto decisivo" en la trayectoria de un proyecto deportivo puesto en marcha en 2015.

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La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) confirmó la citada incorporación a la International Centres of Excellence, "una distinción que sitúa a estas instalaciones de la Región de Murcia entre los grandes referentes mundiales de la formación, la tecnificación y el alto rendimiento de esta disciplina", apunta la Federación Española.

Con este reconocimiento el CIVP se convertirá en el cuarto centro europeo de la red, junto a los de Francia, Países Bajos y Turquía.

Se trata de un paso de especial trascendencia para la RFEVB, que culmina así una de las aspiraciones históricas de su programa nacional de voley playa.

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La adhesión se formalizará con la firma de un memorando de entendimiento durante el Congreso Mundial de la FIVB, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en Punta Cana (República Dominicana).

A partir de entonces, el centro lorquino formará parte de una estructura internacional concebida para impulsar el talento, compartir conocimiento y favorecer el desarrollo de esta modalidad del voleibol en los cinco continentes.

En su comunicación oficial a la RFEVB la Federación Internacional destaca "la capacidad del CIVP para contribuir al crecimiento y la excelencia de la modalidad", así como su "potencial para ampliar las oportunidades de entrenamiento, formación e intercambio de experiencias entre deportistas, técnicos y federaciones de distintos países".

La entrada en esta red mundial va mucho más allá del reconocimiento institucional pues abre una nueva etapa para el centro, con margen para incrementar su actividad, atraer concentraciones y programas internacionales y ampliar su capacidad para acoger a deportistas y cuerpos técnicos de distintas procedencias. EFE

Ij/sab

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