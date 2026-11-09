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El capitán de Las Palmas, Kirian, luce el escudo del Tenerife en su brazalete

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- La Unión Deportiva Las Palmas redondea esta noche sus gestos de hermanamiento y solidaridad con el Club Deportivo Tenerife por la muerte del delantero Jesús de Miguel con una imagen casi inédita: su capitán, Kirian Rodríguez, saltará al campo con el escudo del eterno rival en el brazalete.

Líder del vestuario de Las Palmas, el futbolista tinerfeño lleva esta noche en su brazo una banda de capitán que fusiona los colores de los dos equipos canarios (amarillo y azul), con el escudo de la Unión Deportiva en un extremo y el del Tenerife en el otro, unidos por una imagen de Jesús de Miguel celebrando un gol.

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"Siempre en nuestro recuerdo", dice el brazalete.

Todo ello, en un partido que la Unión Deportiva Las Palmas ha querido jugar en su estadio con la tercera equipación, una camiseta blanquiazul que reproduce los colores distintivos del Tenerife.

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La elástica fue especialmente polémica este verano, precisamente por su parecido con la del rival, pero en los últimos días se ha convertido en todo un símbolo de hermanamiento entre los dos clubes.

Cuando anunció que la vestiría en el estadio de Gran Canaria ante el Eldense, la directiva de la Unión Deportiva dejó claro que lo hacía porque llevaba los colores del Tenerife, porque compartía el dolor de la plantilla blanquiazul por la muerte de su compañero.

Hace poco más de 48 horas que la afición del estadio Heliodoro Rodríguez López despidió a 'Demi' en una noche triste y emotiva en la que uno de los aplausos más cariñosos se lo llevó la delegación de la UD Las Palmas, encabezada por sus cuatro capitanes (Kirian, Álex, Sandro y Loiodice) y su presidente, Miguel Ángel Ramírez. EFE

(foto)

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