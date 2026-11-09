Espana agencias

El Cajasol Proin considera que "el calendario es un error que está haciendo mucho daño"

Guardar

Sevilla, 9 nov (EFE).- Juan Andreu, director deportivo del Cajasol Proin, considera que "el "el calendario de este año es un error que está haciendo mucho daño" al equipo sevillano, "un obstáculo grandísimo" que "no hay por dónde cogerlo".

En declaraciones difundidas por el club, el primero de la capital andaluza que milita en la máxima categoría del balonmano nacional, Andreu abundó en que "para un equipo recién ascendido, que necesita crear su masa social, es dificilísimo fidelizar a un aficionado" que no "sabe cuándo va a jugar en casa" su equipo.

PUBLICIDAD

"Al principio, tuvimos tres partidos fuera seguidos. Ahora llega el parón y después tendremos otros dos encuentros consecutivos a domicilio. La gente vino el pasado fin de semana y no volverá a tener un partido en casa hasta finales de noviembre. Después tendremos dos encuentros en diciembre y no volveremos a jugar en Amate hasta el 28 de febrero. Es una locura", ha añadido.

En el plano estrictamente deportivo, Juan Andreu ha aseguró que "esta primera parte de la temporada ha sido muy complicada, con muchas salidas y enfrentamientos ante varios de los equipos que acabaron en el 'top 5' el año pasado", de modo que los "seis puntos" que atesora el Cajasol Proin suponen un "balance correcto". EFE

PUBLICIDAD

lhg/cb/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 9 de noviembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 9 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 9 de noviembre

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España este 9 de noviembre

Embalses España lunes 9 de noviembre: reserva de agua bajó -0,73 %

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España lunes 9 de noviembre: reserva de agua bajó -0,73 %
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”