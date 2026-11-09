El Cajasol Proin considera que "el calendario es un error que está haciendo mucho daño"

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Sevilla, 9 nov (EFE).- Juan Andreu, director deportivo del Cajasol Proin, considera que "el "el calendario de este año es un error que está haciendo mucho daño" al equipo sevillano, "un obstáculo grandísimo" que "no hay por dónde cogerlo".

En declaraciones difundidas por el club, el primero de la capital andaluza que milita en la máxima categoría del balonmano nacional, Andreu abundó en que "para un equipo recién ascendido, que necesita crear su masa social, es dificilísimo fidelizar a un aficionado" que no "sabe cuándo va a jugar en casa" su equipo.

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"Al principio, tuvimos tres partidos fuera seguidos. Ahora llega el parón y después tendremos otros dos encuentros consecutivos a domicilio. La gente vino el pasado fin de semana y no volverá a tener un partido en casa hasta finales de noviembre. Después tendremos dos encuentros en diciembre y no volveremos a jugar en Amate hasta el 28 de febrero. Es una locura", ha añadido.

En el plano estrictamente deportivo, Juan Andreu ha aseguró que "esta primera parte de la temporada ha sido muy complicada, con muchas salidas y enfrentamientos ante varios de los equipos que acabaron en el 'top 5' el año pasado", de modo que los "seis puntos" que atesora el Cajasol Proin suponen un "balance correcto". EFE

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