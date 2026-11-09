El Atlético recupera la tercera plaza y el Valencia suma su segunda victoria consecutiva

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Redacción deportes, 9 nov (EFE).- El Atlético de Madrid recuperó este lunes la tercera posición de la clasificación, que da acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, tras imponerse por 3-0 al Badalona Women y el Valencia encadenó su segunda victoria consecutiva al vencer por 0-2 al Deportivo Abanca, un triunfo que le permite dar un paso más hacia la permanencia.

La derrota del Madrid CFF el domingo, unida al triunfo rojiblanco de este lunes, devuelve al Atlético a los puestos que dan acceso a la próxima máxima competición continental. El conjunto madrileño, que sigue invicto en su feudo, se sitúa a cuatro puntos de la segunda plaza, que ocupa el Real Madrid, y a ocho del líder, el Barcelona.

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El equipo rojiblanco no encontró ni el gol ni su mejor fútbol durante la primera mitad, ante un Badalona Women bien plantado y ordenado en defensa. Sin embargo, supo madurar el encuentro y lo terminó decantando a partir del minuto 63, cuando Synne Jensen abrió el marcador. Viola Calligaris y Katherine Kühl completaron la victoria con otros dos tantos.

Por su parte, el Valencia comienza a dar síntomas de recuperación y sumó su segundo triunfo consecutivo, una racha que le permite situarse a dos puntos de la salvación, marcada por el Alavés Gloriosas al término de la décima jornada.

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El conjunto valencianista, ya dirigido por el brasileño Lucas Piccinato, se impuso al Deportivo Abanca en un encuentro condicionado por la expulsión de Floriangel Apostol en el minuto 16, que dejó al equipo gallego en inferioridad numérica durante buena parte del partido.

Tras el descanso, el Valencia aprovechó su superioridad para hacerse con el control del encuentro y traducir su dominio en goles. Danielle Marcano abrió el marcador al recoger el rechace de un disparo de Wifi, mientras que Yasmin Mrabet sentenció el choque con un remate de cabeza a la salida de un córner botado por Tamarit. EFE

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avm/arh