Espana agencias

El Atlético recupera la tercera plaza y el Valencia suma su segunda victoria consecutiva

Guardar

Redacción deportes, 9 nov (EFE).- El Atlético de Madrid recuperó este lunes la tercera posición de la clasificación, que da acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, tras imponerse por 3-0 al Badalona Women y el Valencia encadenó su segunda victoria consecutiva al vencer por 0-2 al Deportivo Abanca, un triunfo que le permite dar un paso más hacia la permanencia.

La derrota del Madrid CFF el domingo, unida al triunfo rojiblanco de este lunes, devuelve al Atlético a los puestos que dan acceso a la próxima máxima competición continental. El conjunto madrileño, que sigue invicto en su feudo, se sitúa a cuatro puntos de la segunda plaza, que ocupa el Real Madrid, y a ocho del líder, el Barcelona.

PUBLICIDAD

El equipo rojiblanco no encontró ni el gol ni su mejor fútbol durante la primera mitad, ante un Badalona Women bien plantado y ordenado en defensa. Sin embargo, supo madurar el encuentro y lo terminó decantando a partir del minuto 63, cuando Synne Jensen abrió el marcador. Viola Calligaris y Katherine Kühl completaron la victoria con otros dos tantos.

Por su parte, el Valencia comienza a dar síntomas de recuperación y sumó su segundo triunfo consecutivo, una racha que le permite situarse a dos puntos de la salvación, marcada por el Alavés Gloriosas al término de la décima jornada.

PUBLICIDAD

El conjunto valencianista, ya dirigido por el brasileño Lucas Piccinato, se impuso al Deportivo Abanca en un encuentro condicionado por la expulsión de Floriangel Apostol en el minuto 16, que dejó al equipo gallego en inferioridad numérica durante buena parte del partido.

Tras el descanso, el Valencia aprovechó su superioridad para hacerse con el control del encuentro y traducir su dominio en goles. Danielle Marcano abrió el marcador al recoger el rechace de un disparo de Wifi, mientras que Yasmin Mrabet sentenció el choque con un remate de cabeza a la salida de un córner botado por Tamarit. EFE

avm/arh

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 9 de noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 9 de noviembre

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Ocho momentos clave de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ con David Broncano: del “nuestro público te hubiera abucheado” al “no has tenido huevos”

Al finalizar la entrevista, Broncano le ha dicho a Abascal que “no iba a desearle suerte”, a lo que el político le ha respondido: “Yo sí, porque vas a necesitarla. Me sale el punto cómico que tú has perdido en esta entrevista”

Ocho momentos clave de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ con David Broncano: del “nuestro público te hubiera abucheado” al “no has tenido huevos”

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Francia investiga a la Guardia Revolucionaria de Irán por los ciberataques a supermercados europeos

Por qué hay huelga general el 11 de noviembre: de la acampada en la Puerta del Sol a un paro nacional por la vivienda, los salarios y los precios

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

ECONOMÍA

El capital extranjero se lanza a por el ‘ladrillo’ español: la inversión en inmobiliario fue de 2.540 millones en 2025, un 7,3% más

El capital extranjero se lanza a por el ‘ladrillo’ español: la inversión en inmobiliario fue de 2.540 millones en 2025, un 7,3% más

Madrid desbanca a Milán y se convierte en la ciudad más cara de España e Italia para comprar vivienda

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid