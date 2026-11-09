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Dos detenidos por secuestro, lesiones y agresión sexual a un hombre en Lorca (Murcia)

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Lorca (Murcia), 9 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) a dos hombres como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, lesiones, agresión sexual, robo con violencia y contra la integridad moral, sufridos por un hombre durante más de una semana.

Según ha informado la Policía Nacional, la investigación se inició hace un mes, cuando la víctima denunció en la comisaría que había permanecido retenido contra su voluntad en un domicilio de Lorca, donde habría sido sometido a continuas agresiones físicas y vejaciones, llegando a causarle fractura de cúbito en un brazo.

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El principal investigado, vinculado al narcotráfico en la ciudad murciana, habría contado con la colaboración de una segunda persona para llevar a cabo las agresiones, según el relato del denunciante.

La víctima explicó que durante el tiempo que permaneció privado de libertad había sido inmovilizado y atado, recibiendo golpes con bates y palos de golf, puñetazos y patadas, además de sufrir descargas eléctricas con baterías de coche y sellado de ojos con pegamento.

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También habría sido sometido a otras prácticas vejatorias y a relaciones sexuales no consentidas llegando a grabar parte de las agresiones.

Las actuaciones policiales permitieron detener a los dos presuntos autores, contra los que constan numerosos antecedentes policiales por la comisión de todo tipo de delitos, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial quien dispuso el ingreso en prisión provisional de ambos.EFE

adm/bc/lml

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