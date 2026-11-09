Detenido en la frontera francesa un hombre reclamado internacionalmente por homicidio

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La Jonquera (Girona), 9 nov (EFE).- Una persona reclamada internacionalmente por un delito de homicidio ha sido detenida en un control en la localidad fronteriza con Francia de La Jonquera, según informa la Policía Nacional, que detalla que las autoridades judiciales determinarán ahora los trámites para el procedimiento de extradición.

El arresto se ha producido después de que los agentes comprobaran que el hombre tenía vigente una orden de búsqueda y aplicasen los mecanismos de cooperación policial y judicial entre países.

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La requisitoria ordenaba la detención del individuo para su posterior extradición por una presunta implicación en un homicidio.

El arrestado ha quedado a disposición de la autoridad judicial, que determinará las actuaciones posteriores, en el marco de estos controles fronterizos. EFE