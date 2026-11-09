Condenan a 16 años al exresponsable de una colla castellera por abusar de una menor

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Tarragona, 9 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado a 16 años de prisión al exresponsable de la colla castellera Xiquets del Serrallo de Tarragona por abusar sexualmente de una menor que formaba parte de la entidad y obtener fotografías de ella de carácter sexual entre 2019 y 2022, cuando la víctima tenía entre 13 y 16 años.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, condena al hombre a 11 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años con acceso carnal y prevalimiento de una relación de superioridad, y a otros cinco años de prisión por un delito de corrupción de menores, por utilizar a la víctima para elaborar material pornográfico.

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La Audiencia considera probado que el condenado aprovechó su cargo como responsable de la colla castellera para ganarse la confianza de la menor y de sus padres, y poder mantener contacto habitual con ella y quedarse a solas.

La sentencia indica que el hombre comenzó a acercarse a la menor cuando ella participaba en las actividades de la colla castellera y que, posteriormente, le pidió fotografías desnuda a través de las redes sociales.

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Según la resolución, las relaciones sexuales con penetración comenzaron cuando la chica tenía 14 años y se repitieron prácticamente a diario durante cerca de dos años, en diferentes espacios.

Los informes periciales incorporados a la causa señalan que, como consecuencia de lo ocurrido, la víctima ha sufrido un trastorno por estrés postraumático y un trastorno de la conducta alimentaria.

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La sentencia indica también que el condenado no podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella durante trece años por el delito de agresión sexual y siete años por el de corrupción de menores.

Además, le impone cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación para ejercer actividades que comporten contacto habitual y directo con menores durante quince años por el primer delito y diez años por el segundo.

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Asimismo, deberá indemnizar a la víctima con 40.000 euros. EFE

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