Chivite muestra su "rabia" e "indignación" ante la agresión homófoba en Pamplona: "En Navarra no hay lugar para el odio"

08/01/2026 La presidenta de Navarra, María Chivite, comparece ante los medios, en el Palacio de Navarra, a 8 de enero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Chivite ha anunciado el cese de su vicepresidente primero, Félix Taberna, y de la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, y nombra al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la ex parlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press

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La presidenta de Navarra, María Chivite, ha mostrado este lunes su "rabia" e "indignación" ante la agresión homófoba sufrida por dos jóvenes en Pamplona en la madrugada del viernes 6 de noviembre.

"Quiero enviarles todo mi cariño y todo mi apoyo -a los jóvenes agredidos-, pero también quiero expresar mi rabia, mi indignación, porque en Navarra no hay lugar para el odio, no hay lugar para la intolerancia. Nadie debe tener miedo por ser quien es, o por amar a quien ama, o por expresar su identidad", ha señalado.

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Según ha añadido, "Navarra es hoy una tierra más libre gracias a quienes lucharon para que nadie tuviera que esconderse". "Y esa libertad tenemos que defenderla cada día, todos los días", ha reivindicado.

Por ello, ha continuado, "desde el Gobierno de Navarra vamos a seguir defendiendo los derechos de las personas LGTBI+ y no vamos a dar ni un paso atrás, porque frente a su odio, nuestro orgullo". "Y frente a quienes quieren hacernos retroceder, seguiremos avanzando hacia una Navarra cada día más libre y más diversa", ha manifestado.

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