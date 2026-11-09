Cataluña vive una nueva jornada de caos ferroviario en la víspera de una semana de huelgas

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Barcelona, 9 nov (EFE).- Cataluña vive este lunes una nueva jornada de caos ferroviario, con retrasos generalizados en toda la red debido a problemas en la operativa de los que el Govern hace responsables a los maquinistas, a las puertas de dos jornadas de huelga convocadas por el principal sindicato, Semaf.

Tras un fin de semana ya complicado, el servicio de Rodalies ha arrancado este lunes con trenes fuera de horarios, otros suspendidos y la línea R7 sin funcionar.

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A media mañana, una caída de la tensión en la catenaria entre Manresa y Lleida-Pirineus ha obligado también a interrumpir la circulación de la RL3 y la RL4.

Ante el caos, Renfe ha recomendado a los usuarios buscar servicios alternativos de transporte y planificar los trayectos, mientras advertía de que la movilidad seguirá siendo complicada el resto de la semana ya que Semaf ha convocado paros mañana, martes, y el jueves. Y el miércoles es el día de la huelga general.

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El director de Rodalies, Òscar Playà, ha asegurado en declaraciones a 3Cat que las alteraciones del servicio tienen su origen en el conflicto a nivel estatal de los maquinistas con Renfe y ha apelado a la "responsabilidad" de este colectivo.

Según ha explicado, los maquinistas han roto una serie de pactos de funcionamiento y Rodalies se ha visto empujada a aplicar los "turnos reglamentarios", que obligan a estos trabajadores a empezar y acabar la jornada en la estación de Sants, en Barcelona, para luego desplazarse al lugar donde se encuentra el convoy que deben conducir en lugar de ir directamente allí.

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Estos cambios estarían en el origen de las incidencias operativas que están provocando los retrasos generalizados.

El presidente catalán, Salvador Illa, ha dicho que "entiende" el estado de ánimo de los maquinistas y que siempre "respetará" su derecho a huelga, aunque les ha reprochado la "actitud" mostrada este lunes.

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En declaraciones a RAC1, Illa ha defendido que la mejor "manera" que tienen los maquinistas de hacerse escuchar es "hablando y haciendo propuestas" y no "dificultando el servicio", como ha sucedido esta mañana.

"No me gusta la actitud de hoy, no es la forma de resolver las cosas. No creo que sea la actitud correcta", ha indicado.

Los retrasos en Rodalies han vuelto a impactar en el día a día de decenas de miles de personas que utilizan el ferrocarril para ir al trabajo, estudiar o atender en general sus asuntos.

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Muchos lamentaban el desbarajuste esta mañana en la estación de Sants, el epicentro del sistema ferroviario en Cataluña, y aseguraban que intentarían utilizar otros medios de transporte el resto de la semana.

La plataforma de usuarios de Rodalies 'Dignitat a les Vies', Anna Gomez, ha calificado como "una vergüenza" el nuevo caos ferroviario que está viviendo Cataluña este lunes, con retrasos generalizados en toda la red, y ha denunciado que "a nadie le importan los usuarios".

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"Lo que estamos viviendo hoy es una vergüenza. Semaf coloca una huelga, Renfe contesta presionando y puteando a los maquinistas, y los que sufrimos somos los usuarios", ha asegurado.

Gomez ha lamentado que "a nadie le importan los usuarios" y ha criticado también que, a unas horas de que empiece mañana, martes, una jornada de huelga convocada por Semaf, no se hayan colocado carteles en las estaciones advirtiendo de esta situación.

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De cara a mañana, cuando tendrá lugar el primero de los paros convocados por Semaf, la Generalitat ha decretado servicios mínimos del 66 % durante las horas punta (de 6:00 a 9:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas) y del 33 % en el resto del día.

El miércoles 11, coincidiendo con la huelga general, los mínimos serán del 25 % en las horas punta (de 6:30 a 9:30 horas y de 16:30 a 21:00 horas), mientras que para el resto de la jornada no habrá servicio de Rodalies.

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Y el jueves 12, en la segunda jornada de huelga convocada por Semaf, los paros serán los siguientes: entre las 6:20 y las 9:20 horas circulará el 66 % de los trenes habituales, mientras que de las 14:20 a 17:20 horas y de 21:20 a 23:20 horas el servicio garantizado se reducirá al 33 %. EFE

(foto) (vídeo)