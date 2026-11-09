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Blades Brown, el ganador más joven en el circuito americano desde 1931

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Redacción deportes, 9 nov (EFE).- El estadounidense Blades Brown se ha convertido en el ganador más joven en el circuito americano de golf desde 1931, al imponerse en el torneo de Los Cabos (México) tras un desempate con su compatriota Ben James.

Brown, de tan solo 19 años, firmó una tarjeta final de 63 golpes para acabar igualado a 265 con James, al que superó en el primer hoyo para desempatar gracias a un 'birdie', con lo que estrenó su casillero de victorias en el ámbito profesional.

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El jugador de Nashville ganó con 19 años, cinco meses y 18 días, con lo que, entre otros, superó la marca de Jordan Spieth, que logró su primera victoria con 19-11-17, y se convirtió en el cuarto más joven de la historia, tras Charles Kocsic (ganó el Abierto de Michigan 1931 con 18 años, 6 meses y 9 días), Harry Cooper (venció el Abierto Galveston 1923 con 19 años y 4 días) y Ralph Guldahl (se impuso en el Abierto de Santa Mónica 1931 con 19 años, 2 meses y 3 días).

En la tercera plaza concluyó el también estadounidense Michael Kim, quien también protagonizó un gran último día con 64 golpes para, con 266, quedarse a uno del dúo de cabeza, mientras que igualados en el cuarto puesto finalizaron el japonés Kensei Hrata y David Ford con 268, y el mexicano Álvaro Ortiz firmó una buena sexta plaza con 269 y el argentino Emiliano Grillo fue vigésimo primero con 273. EFE

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