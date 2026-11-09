Barbero: "La izquierda necesita la movilización social y trabajadora de este país" el 11N

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Vigo, 9 nov (EFE).- La portavoz de Sumar y candidata de Frente Amplio al Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha hecho este lunes un llamamiento a secundar la huelga general convocada para el miércoles y ha asegurado que "la izquierda necesita la movilización social y trabajadora".

En el transcurso de un acto informativo celebrado en Baiona (Pontevedra), ha defendido la movilización social como herramienta para impulsar cambios políticos y combatir las desigualdades actuales.

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"La izquierda necesita la movilización social y trabajadora de este país. Los derechos se conquistan desde la calle y llegan después a las instituciones", ha afirmado.

Barbero ha animado a participar en la jornada reivindicativa para conseguir que sea "un éxito rotundo por los derechos", al tiempo que ha reivindicado el papel de las mujeres en las conquistas históricas del movimiento obrero y sindical.

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"Animamos y hacemos un llamamiento masivo a las mujeres y a toda la clase trabajadora a sumarse a la huelga de este 11N: hagamos que sea un éxito rotundo por los derechos", ha manifestado la portavoz de Sumar.

Durante su intervención, Barbero ha defendido la importancia de recordar el origen de los derechos laborales y ha subrayado que no fueron concesiones, sino conquistas fruto de la movilización de los trabajadores.

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"Estar en política también es recordar y hacer pedagogía para explicar de dónde vienen nuestros derechos. Si hoy tenemos vacaciones retribuidas, prevención de riesgos y pensiones, no es porque nadie nos haya regalado nada, sino porque todo ha sido conquistado por la clase trabajadora", ha señalado.

Barbero ha destacado la participación de las mujeres en la historia del movimiento sindical y ha recordado la huelga de Pan y Rosas de 1912 en Estados Unidos, protagonizada por trabajadoras del sector textil, en su mayoría migrantes, que consiguieron movilizar a más de 20.000 personas.

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También ha aludido a otros episodios históricos de las reivindicaciones laborales, como la huelga de La Canadiense de 1919, que permitió conquistar la jornada laboral de ocho horas; las movilizaciones de 1936 en Francia, vinculadas a la consecución de las vacaciones retribuidas y los convenios colectivos; y el 10 de marzo de 1972 en Ferrol, que dio lugar a la conmemoración del Día de la Clase Obrera Gallega. EFE

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