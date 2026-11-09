Andalucía pide que recuperación de alta velocidad tenga "todas las garantías de seguridad"

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Málaga, 9 nov (EFE).- El Gobierno andaluz ha pedido este lunes que la recuperación de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se produzca "cuanto antes", ya que las pérdidas "económicas, de reputación y de confianza" van a ser "importantes", pero ha reclamado que se haga "con todas las garantías de seguridad".

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía y portavoz, Carolina España, ha dicho que todavía no van a dar una cifra de impacto económico en la comunidad, pero ha recordado que una conexión ferroviaria "fiable" es "esencial" para la economía, para el turismo, para atraer inversiones y, sobre todo, para la seguridad.

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En el acto del 140 aniversario de la Cámara de Comercio de Málaga, ha exigido explicaciones por lo ocurrido, que se conozca "la verdad" y que "cuanto antes se ponga en marcha el tren", pero se ha mostrado convencida de que "entre todos" superarán el impacto económico.

Ha asegurado que el Ejecutivo andaluz sigue "muy preocupado" por las víctimas y sus familiares, por lo que se ha creado un grupo para estar "en contacto con ellos" y para tratar de "mitigar" las consecuencias económicas que el accidente tendrá para la región.EFE

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