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Amaia Gorostiza deja la presidencia del Eibar y será sustituida por Jon Ander Ulazia

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Eibar (Gipuzkoa), 9 nov (EFE).- La presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, ha anunciado este lunes que dejará la presidencia del club tras una década en el cargo al considerar que ha llegado el momento de dar un paso a un lado.

La presidencia será asumida por Jon Ander Ulazia, actual consejero delegado de la Sociedad Deportiva Eibar y figura estrechamente vinculada al desarrollo del proyecto en los últimos años.

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El Eibar ha asegurado en un comunicado que "culmina así una etapa marcada por la consolidación institucional, el crecimiento y el fortalecimiento de un modelo de gestión reconocido dentro y fuera del fútbol profesional".

Ha destacado asimismo que la presidencia de Gorostiza ha estado marcada por una "visión a largo plazo y una gestión rigurosa, con una apuesta firme por consolidar al Eibar como una entidad sólida y sostenible".

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En este periodo, el club ha reforzado sus bases institucionales e impulsado proyectos estratégicos, entre los que destaca la Ciudad Deportiva de Areitio, primer gran patrimonio propio del Eibar y fruto de su gestión.

El legado de Amaia Gorostiza se refleja así en "una organización preparada para afrontar el futuro con solvencia, a través de una cultura de trabajo basada en la cercanía, la transparencia y la responsabilidad", ha señalado.

El Consejo de Administración del Eibar ha expresado su "más sincero agradecimiento" a Gorostiza por su dedicación, compromiso y liderazgo durante estos diez años de servicio al club", una labor que ha dejado "una huella profunda en la historia de la entidad".

El actual consejo mantendrá sus funciones hasta la finalización de su mandato, previsto para 2027, con el fin de asegurar una "sucesión ordenada".

En cuanto al nuevo presidente Jon Ander Ulazia, el consejo ha destacado su "profundo conocimiento" del Eibar y su trayectoria profesional que lo avala como uno de los directivos más reconocidos del sector deportivo.

"Su experiencia como consejero delegado de la SD Eibar, su vinculación con el territorio y su conocimiento de la industria del fútbol aportan un valor diferencial para liderar esta nueva etapa", destaca el consejo.

A ello se suma su actual responsabilidad como vicepresidente segundo de LaLiga, una posición que refleja "el prestigio y el reconocimiento que ha alcanzado en el fútbol profesional español".

Con el respaldo del Consejo de Administración y de toda la estructura del club, la SD Eibar agradece a Amaia Gorostiza "una década de dedicación" y da la bienvenida a Jon Ander Ulazia. EFE

lrb/cgc/og

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