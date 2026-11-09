Espana agencias

Alcaraz recorta distancias con Sinner y Jódar retrocede un puesto al undécimo

Guardar

Redacción deportes, 9 nov (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz, tras su victoria en el Masters 1.000 de París, sumó mil puntos en la clasificación del ránking ATP y recorta distancias con el italiano Jannik Sinner, segundo, mientras que Rafa Jódar retrocede un puesto, sale del top-10 y se sitúa undécimo, cediendo su lugar al estadounidense Taylor Fritz.

El triunfo de Alcaraz en París en la final ante Ben Shelton, en superficie dura, refrendó el buen momento deportivo con el que llega el español a este final de temporada, en el que está recortando distancias con Jannik Sinner, ausente desde Wimbledon el pasado 29 de junio, algo que ya le hizo perder la primera posición del ránking.

PUBLICIDAD

En lo más alto sigue el alemán Alexander Zverev con 9.550 puntos, seguido de cerca por Sinner con 9.450. Tercero es Carlos Alcaraz con 7.100.

Esta semana no hay movimientos entre los primeros nueve puestos del ránking. De esta forma sigue cuarto el estadounidense Ben Shelton, quinto el ruso Daniil Medvedev, sexto el italiano Flavio Cobolli, séptimo el francés Arthur Fils, octavo el estadounidense Frances Tiafoe y noveno el australiano Alex de Miñaur.

PUBLICIDAD

El español Rafa Jódar cae un puesto del décimo al undécimo, igual que el serbio Novak Djokovic, que se sitúa duodécimo. El beneficiado es el estadounidense Taylor Fritz, que llegó a cuartos en París y sube dos puestos hasta el décimo.

Esta semana, tras el Masters de París, hay tenistas que experimentan una gran subida en la clasificación. El noruego Casper Ruud sube cinco puestos hasta el 18, el francés Luca Van Assche trece hasta el 34, el portugués Nuno Borges ocho hasta el 41, el también galo Arthur Rinderknech diez hasta el 58, el japonés Rinky Hijikata veinticuatro hasta el 59 y el argentino dieciséis hasta el 59.

En el lado opuesto hay tenistas que caen varios puestos en la clasificación como el brasileño Joao Fonseca, que pierde cinco puestos y cae al 46, o los españoles Jaume Munar y Martín Landaluce, que retroceden cinco y cuatro, respectivamente, hasta el 70 y 71. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Shock en plató ante las palabras del último expulsado de ‘Supervivientes: All Stars’ y conocemos a los cuatro finalistas del concurso

El programa de Telecinco ha vivido uno de sus momentos más tensos tras el enfrentamiento entre Rosa Benito y Asraf

Shock en plató ante las palabras del último expulsado de ‘Supervivientes: All Stars’ y conocemos a los cuatro finalistas del concurso

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confía en que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confía en que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los sondeos publicados este lunes sitúan a los populares en primera posición, pero reflejan una recuperación de los socialistas

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 9 de noviembre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 9 de noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confía en que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confía en que los sindicatos acepten el resultado electoral si hay cambio de Gobierno

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

Los marineros denuncian que no podrán votar el 29-N si están en alta mar durante el proceso electoral: “Somos ciudadanos de cuarta categoría”

España necesita marinos mercantes y el Gobierno financia las prácticas de los estudiantes en las navieras privadas: 336 euros por alumno al mes

El olor a cannabis no sirve para condenar sin pruebas: la Justicia anula una multa de 30.001 euros a un bar tras fallar la cadena de custodia de cuatro porros

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid

Las palabras de Zidane sobre su infancia: “No fue fácil en un barrio con pocos recursos”