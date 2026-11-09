Albert Sánchez: "Sabíamos que iba a ser un partido de impacto emocional alto"

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Albert Sánchez, admitió tras el triunfo por 2-0 ante el CD Eldense, este lunes en el Estadio de Gran Canaria, que afrontaban un partido con una gran carga emocional, por el reciente fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife.

El técnico barcelonés volvió a dar el pésame a la familia del futbolista madrileño,y reconoció que iba a ser "un partido con un impacto emocional alto, donde se nos vinieron las imágenes a la cabeza".

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Sánchez, quien afrontaba su segundo partido en el banquillo isleño -el primero como local-, añadió que todo el vestuario "ha vivido más de cerca lo ocurrido, y así lo ha demostrado Álex Suárez; dice mucho de él y mucho de nosotros como equipo", después de que el defensa grancanario dedicase su gol al jugador fallecido.

Con respecto a partido, el preparador catalán vio fuera de juego en el gol anulado al Eldense al comienzo de la segunda parte, una jugada que pudo marcar el desarrollo posterior del choque, resuelto en el tiempo añadido para la Unión Deportiva con dos postreros tantos.

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"Creo que en la primera parte nos ha faltado fluidez, pero en la segunda hemos dado un paso adelante a nivel de ritmo, circulación y tomar riesgos. El equipo ha ido de menos a más, y hemos acabado muy bien", expuso Albert Sánchez como resumen del encuentro. EFE

rg/jl