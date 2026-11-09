AESAF solicitará apertura de expediente al Sevilla por acusar a la árbitra Ágata López

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Redacción deportes, 9 nov (EFE).- La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) solicitará al Comité de Disciplina de Primera División de fútbol femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la apertura de un expediente disciplinario por las graves acusaciones realizadas desde los canales oficiales del Sevilla contra la colegiada Ágata López.

Las acusaciones se refieren a las producidas ayer tras el empate (2-2) ante el Logroño United, correspondiente a la décima jornada de Liga F.

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La AESAF considera "inadmisible que un club profesional responsabilice públicamente a una árbitra del resultado de un encuentro y utilice expresiones que cuestionan su integridad y profesionalidad".

Tras el partido, la cuenta oficial de X del Sevilla femenino publicó un mensaje en el que recurrió a expresiones como “hurtar”, “birlar”, “sisar” o “robar” para cuestionar la decisión arbitral sobre la jugada del empate. A estas manifestaciones, según la AESAF, se sumó la crónica publicada en la página web del club, en la que se responsabilizaba a la colegiada de haber privado al conjunto sevillista de la victoria tras una jugada revisada en varias ocasiones.

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AESAF considera que estas manifestaciones "traspasan la línea que separa la legítima crítica deportiva de las acusaciones que atentan contra la dignidad y la reputación profesional del colectivo arbitral" y recuerda que las decisiones adoptadas sobre el terreno de juego "pueden ser objeto de análisis y debate", a la vez que rechaza que se utilicen expresiones que "pongan en cuestión la honestidad y la integridad de quienes ejercen el arbitraje".

Asimismo, la Asociación subraya la especial responsabilidad que corresponde a los clubes profesionales en su comunicación pública, especialmente por la repercusión de los mensajes difundidos desde sus canales oficiales.

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"Este tipo de acusaciones dañan la reputación profesional de la colegiada, contribuyen a deteriorar la confianza en el colectivo arbitral y perjudican la credibilidad de la propia competición", expresan.

Con la solicitud de apertura de expediente disciplinario, AESAF pretende que los órganos competentes de la RFEF examinen los hechos y determinen las posibles responsabilidades derivadas de las manifestaciones realizadas por el Sevilla en defensa de la dignidad y los legítimos intereses del colectivo arbitral.

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Por todo ello, AESAF exige al Sevilla FC "una rectificación pública e inmediata de las acusaciones vertidas, así como una disculpa expresa a la colegiada Ágata López y al colectivo arbitral". EFE