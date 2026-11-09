3-0. Jensen, Calligaris y Kühl recuperan el tercer puesto para el Atlético

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Madrid, 9 nov (EFE).- El Atlético de Madrid recuperó este lunes la tercera plaza de la clasificación con una victoria por 3-0 contra el Badalona, al que superó desde el minuto 63 en adelante, con los goles de Synne Jensen, Viola Calligaris y Katherine Kühl, que impusieron la superioridad en la segunda parte del conjunto rojiblanco.

La derrota del Madrid CFF del domingo más su triunfo de este lunes reponen al Atlético en la zona de la Liga de Campeones, a cuatro puntos de la segunda posición del Real Madrid y a ocho todavía del liderato del Barcelona, después de reponerse del empate a última hora sufrido el pasado sábado en Granada y que lo apartó momentáneamente del podio.

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Ya está de nuevo ahí, tras un triunfo trabajado. No encontró ni los goles ni su mejor fútbol en el primer tiempo, bien defendido el Badalona, que además lanzó contragolpes inquietantes, pero sí en el segundo periodo, en el que, paso a paso, ocasión a ocasión, echó para atrás a su oponente, salvado inicialmente por las paradas de María Valenzuela.

La primera opción fue de Fiamma, con un pase precioso y picado de Celia Segura con el que desbordó a la defensa. La intervención de la guardameta frustró el gol. También lo hizo después en otro remate de Rosa Otermin. Pero ya fue el anticipo de los goles y de la victoria del Atlético, que ya sí acertó en la siguiente oportunidad, en el minuto 63.

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La combinación fue incontestable, entre Fiamma Benítez, Natalia Peñalvo y Jensen, que remachó a portería vacía para el 1-0, ampliado al 2-0 apenas siete minutos después, en una falta lanzada al área por Rosa Otermin y cabeceada por Viola Calligaris para dejar sin opciones al Badalona, en el que debutó Lineb Redouani, su último fichaje y que salvó un gol tras un remate al poste de Jenni Hermoso y antes del 3-0 final de Kúhl.

El conjunto catalán es penúltimo y está en zona de descenso, tras siete jornadas consecutivas sin ganar, las cuatro últimas con otras tantas derrotas.

- Ficha técnica:

3 - Atlético de Madrid: Génesis Pérez; Lucía Rodríguez, Lauren, Calligaris, Rosa Otermín; Fiamma, Maite Zubieta, Natalia Peñalvo; Celia Segura (Kühl, min. 88), Jensen (Jenni Hermoso, min. 75) y Gio (Luany, min. 60).

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0 - Badalona: María Valenzuela; Itziar Pinillos (Mirari min. 73), Nerea Carmona (Izarne, min. 83), Cristina Cubedo, Sonia Manjarín, Paula Sánchez (Hendriks, min. 82); Elena Julve, Lorena Navarro (Losada, min, 73), María Llompart; Irina Uribe y Sheila Guijarro (Redouani, min. 66).

Goles: 1-0, min. 63: Jensen. 2-0, min. 70: Viola Calligaris. 3-0, min. 93: Kühl.

Árbitra: Paola Cebollada López (C. Aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a la local Natalia (min. 90) y a las visitantes Lorena Navarro (min. 65) e Izarne (min. 83).

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Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la Liga F disputado en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. EFE