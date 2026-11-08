Zac Taylor: "Ha sido absolutamente positivo todo lo sucedido esta semana en Madrid"

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Madrid, 8 nov (EFE).- Zac Taylor, entrenador de los Cincinnati Bengals, que este domingo derrotaron claramente (17-34) a los Atlanta Falcons en el capitalino estadio Santiago Bernabéu en partido oficial de la NFL, el segundo en toda la historia de la liga profesional de fútbol americano en España, declaró tras el partido que en su opinión "todo lo que ha sucedido en Madrid ha sido absolutamente positivo".

"Absolutamente, estamos muy contentos", afirmó Taylor, de 43 años, natural de Norman (Oklahoma) y que lleva ocupando el cargo de técnico principal de los Bengals desde 2019, al ser preguntado por Efe si en lineas generales, la experiencia del 'Madrid Game' y de toda su estancia en la capital de España le había dejado feliz.

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"Ha sido estupendo, todo ha ido muy bien. Y encima, hemos ganado el partido, así que todo perfecto. Ha sido una gran experiencia y ya desde la primera impresión al llegar a la ciudad, hasta el partido de hoy, que salió bien, todo ha sido absolutamente estupendo", comentó el técnico de los Bengals después de que su equipo elevase a seis victorias y dos derrotas su positivo balance de la temporada.

"Joe (Burrow) está jugando a un nivel increíblemente alto ahora mismo", comentó Taylor acerca de su estelar 'quarterback', que este domingo lanzó tres pases de 'touchdown' -dos a Tee Higgins y uno a Ja'marr Chase, la otra gran estrella del equipo de Cincinnati- y anotó otro él mismo, portando el ovoide a la 'end zone'.

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"Es difícil no darle el balón para que lo juegue, teniendo en cuenta, además de cómo está jugando todo el mundo alrededor de él", apuntó el técnico de los Bengals, que bromeó con uno de los periodistas españoles presentes en su conferencia de prensa -"tú eres el que habías estudiado en CIncinnati, ¿no?"- y que el próximo domingo dirigirá un partido muy importante, en casa, en el Paycor Stadium, ante los Pittsburgh Steelers y por la hegemonía en la división AFC Norte de la Conferencia Americana.

"Ahora lo que tenemos que hacer es intentar mantener esta racha", afirmó Zac Taylor tras la victoria de su equipo en el segundo partido de la historia de la NFL en España, después del que, asimismo en el Bernabeu, le ganaron los Miami Dolphins a los Washington Commanders (16-13). EFE

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