Xavi Albert: "Supimos encontrar la intensidad para ganar"

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Burgos, 8 nov (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, destacó la capacidad de reacción del Valencia Basket para remontar ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos y llevarse una victoria (93-100) que se complicó especialmente durante la primera mitad, y señaló que su equipo supo "encontrar la intensidad para ganar".

El técnico valenciano reconoció que su equipo estuvo lejos del nivel de intensidad necesario antes del descanso, pero valoró la respuesta de sus jugadores tras el paso por vestuarios, cuando consiguieron cambiar el rumbo del encuentro y darle la vuelta a una desventaja de 14 puntos.

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"Ha sido claramente un partido con dos fases bien diferenciadas. Una primera parte en la que nos ha costado mucho mostrar el nivel de intensidad que requiere ganar en esta liga y una segunda parte totalmente opuesta", resumió.

Albert señaló las dificultades que había atravesado su equipo durante los últimos días, con cuatro desplazamientos consecutivos para afrontar los compromisos ante Barcelona, Andorra, Milán y Burgos.

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A juicio del entrenador, esa acumulación de viajes y partidos se dejó notar especialmente en los primeros minutos, aunque su equipo supo reaccionar.

"Se ha demostrado esa falta de energía o ese punto que nos faltaba en la primera parte en casi las dos primeras jugadas de la segunda, con ese triple, presión y recuperación", afirmó.

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El técnico se ha mostrado especialmente satisfecho con la capacidad de sus jugadores para encontrar soluciones en los momentos complicados.

"Siempre nos gustaría que fuera un partido redondo durante los 40 minutos, pero estoy muy satisfecho con cómo han sabido sufrir y buscar la manera de encontrar la intensidad que requería este partido para ganar", comentó. EFE

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