Vidorreta: “Hemos estado condicionados por el 11 de 40 en triples”

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Zaragoza, 8 nov (EFE). El entrenador del Unicaja Málaga, Txus Vidorreta, afirmó tras la derrota ante el Casademont Zaragoza (96-91) que su equipo estuvo “condicionado por el 11 de 40 en tiros de tres”, un desacierto que consideró determinante pese a haber encontrado posiciones abiertas de lanzamiento.

“Si tienes la posibilidad de tirar 40 triples y solo anotas 11, pues es evidente que las posibilidades para ganar son difíciles”, explicó el técnico, quien defendió la selección de tiro de sus jugadores y la circulación de balón para generar esas oportunidades.

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Vidorreta destacó “el buen tono ofensivo y defensivo” de los primeros cinco minutos, en los que el conjunto malagueño tuvo claro el trabajo que quería realizar y abrió pequeñas diferencias que no logró ampliar “por la precipitación en algunos lanzamientos”.

El entrenador señaló que el Casademont cerró su defensa ante las continuaciones de los pívots del Unicaja, una circunstancia que sus jugadores supieron aprovechar y encontrar tiros libres liberados, aunque lamentó que varios de ellos acabaran fuera.

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A pesar del desacierto, valoró la capacidad de reacción de su equipo, “especialmente en el inicio del tercer cuarto”, cuando recuperó la iniciativa en el marcador a partir de su trabajo defensivo.

También reconoció la incidencia en el partido de Laurynas Birutis y de Nico Brussino, al que describió como “un jugador de enorme calidad” y cuyos triples resultaron decisivos para el conjunto aragonés.

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“Ha anotado triples importantes con mucha confianza”, destacó sobre Brussino, antes de lamentar algunas oportunidades ofensivas desaprovechadas por el Unicaja cuando todavía estaba por delante en el marcador y que “dieron confianza” al Zaragoza.

Vidorreta consideró que ambos conjuntos ofrecieron “un gran partido” y, pese a la derrota, mandó un mensaje de confianza a su equipo porque consideró que están “en la línea para seguir compitiendo por conseguir una racha de victorias otra vez”. EFE

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