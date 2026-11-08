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Urtasun afirma que exigirán al PSOE que la prioridad en inversiones ferroviarias sea Rodalies

26/10/2026 El ministro de Cultura y número 2 de la candidatura del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La rueda de prensa se enmarca en la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA David Zorrakino - Europa Press
26/10/2026 El ministro de Cultura y número 2 de la candidatura del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La rueda de prensa se enmarca en la precampaña electoral para los comicios del 29 de noviembre (29N). POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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El ministro de Cultura y número 2 de Frente Amplio por Barcelona al Congreso, Ernest Urtasun, ha prometido este domingo que la primera medida que tomarán si se reedita el gobierno progresista será exigir al PSOE que la prioridad en las inversiones ferroviarias sea Rodalies.

Lo ha afirmado en el acto 'El Baix Llobregat cap a la vaga general de l'11N', celebrado en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) con la candidata a la alcaldía de la localidad, Lídia Muñoz, y la secretaria de la federación de pensionistas de CC.OO. Aurora Huerga.

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Ha lamentado que "1.330 millones de euros" están comprometidos en el proyecto impulsado por el exministro de Transportes del Gobierno, Óscar Puente, para lograr los 350 kilómetros por hora en el AVE.

"El tren de Manresa-Barcelona tarda en estos momentos exactamente lo mismo que en el siglo XIX, más de una hora y media. Y esto es una vergüenza absolutamente intolerable", ha asegurado.

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FEIJÓO "MIENTE"

El ministro ha hecho referencia a una entrevista de Feijóo en 'El País', en la que afirmaba que no dependía de él que Vox entrara en el Gobierno, y ha considerado que el líder popular "una vez más, miente".

"Él desea gobernar con Vox, ya lo ha decidido, gobierna con Vox en muchas comunidades autónomas", ha dicho en este sentido, y ha contrapuesto la actitud del PP con la de otras derechas europeas, que a su juicio siguen vetando los pactos con la extrema derecha.

Ha considerado que si Frente Amplio saca un buen resultado, "Vox no estará en el próximo Gobierno de España", y ha advertido que si Feijóo llega al poder derogará los decretos de vivienda.

"Alguien que ignora el principal problema social del país como la vivienda, alguien que justifica y apoya el retorno de la censura, y alguien que quiere retornar y abrir la puerta a los franquistas al Gobierno de España es alguien que es un peligro para este país y que no merece gobernar", ha sentenciado.

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EuropaPress

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