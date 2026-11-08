Espana agencias

Urtasun acusa a Feijóo de "mentir": "Lo que desea es abrir la puerta a los franquistas"

Guardar

Barcelona, 8 nov (EFE).- El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Frente Amplio al Congreso, Ernest Urtasun, ha acusado este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "mentir" cuando asegura que no depende de él gobernar con Vox, cuando lo que "desea" es "abrir la puerta a los franquistas" en el ejecutivo español.

En un acto en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Urtasun se ha referido así al "curioso titular" que, a su parecer, ha "regalado" hoy Feijóo, que en una entrevista con El País ha afirmado que su intención es gobernar en solitario y que hacerlo en coalición con Vox es algo que no "depende" de él.

PUBLICIDAD

"Una vez más miente, por una cosa muy sencilla, y es que él ya ha decidido que desea gobernar con Vox", ha sentenciado el ministro de Cultura, que ha afirmado que la extrema derecha no estará en el Ejecutivo si Frente Amplio obtiene un gran resultado el 29N: "De eso depende".

El candidato de Comuns-Frente Amplio ha arremetido contra Feijóo por anunciar que derogará los decretos de vivienda y justificar la "censura" en las subvenciones al cine en Castilla y León, donde el PP gobierna con Vox.

PUBLICIDAD

"Alguien que ignora el principal problema del país con la vivienda, que justifica y apoya el retorno de la censura, alguien que quiere abrir la puerta a los franquistas al Gobierno de España es un peligro para este país y no merece gobernar", ha zanjado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

La consorte planeaba visitar este 2026 el país latinoamericano como cooperante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

El presidente del Gobierno apela al voto masivo para “no viajar al pasado” y el líder del PP para culminar “el cambio”

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Precio de la luz en España este lunes

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Precio de la luz en España este lunes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Pedro Sánchez pide votar como el Papa y “la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

El Gobierno refuerza el despliegue de la Guardia Civil en Senegal y da medio millón de euros a su ejército para frenar las llegadas de migrantes a Canarias

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu