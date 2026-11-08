Urtasun acusa a Feijóo de "mentir": "Lo que desea es abrir la puerta a los franquistas"

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Barcelona, 8 nov (EFE).- El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Frente Amplio al Congreso, Ernest Urtasun, ha acusado este domingo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "mentir" cuando asegura que no depende de él gobernar con Vox, cuando lo que "desea" es "abrir la puerta a los franquistas" en el ejecutivo español.

En un acto en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Urtasun se ha referido así al "curioso titular" que, a su parecer, ha "regalado" hoy Feijóo, que en una entrevista con El País ha afirmado que su intención es gobernar en solitario y que hacerlo en coalición con Vox es algo que no "depende" de él.

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"Una vez más miente, por una cosa muy sencilla, y es que él ya ha decidido que desea gobernar con Vox", ha sentenciado el ministro de Cultura, que ha afirmado que la extrema derecha no estará en el Ejecutivo si Frente Amplio obtiene un gran resultado el 29N: "De eso depende".

El candidato de Comuns-Frente Amplio ha arremetido contra Feijóo por anunciar que derogará los decretos de vivienda y justificar la "censura" en las subvenciones al cine en Castilla y León, donde el PP gobierna con Vox.

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"Alguien que ignora el principal problema del país con la vivienda, que justifica y apoya el retorno de la censura, alguien que quiere abrir la puerta a los franquistas al Gobierno de España es un peligro para este país y no merece gobernar", ha zanjado. EFE