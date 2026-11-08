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Unas 500 personas llegan a El Hierro este domingo a bordo de tres cayucos

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Valverde (El Hierro), 8 nov (EFE).- El muelle de La Restinga, en el extremo sur de la isla de El Hierro, ha recibido este domingo a unas nuevas 500 personas migrantes que viajaban en cuatro cayucos para cerrar un fin de semana en el que han llegado a las costas canarias más de 1.200 personas a bordo de embarcaciones precarias.

En este recuento se incluye un cayuco con unas 100 personas que en estos momentos escolta la salvamar Acrux rumbo al puerto de La Estaca, detallan fuentes de Salvamento Marítimo.

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La jornada comenzó con la asistencia por parte de la salvamar Diphda a un cayuco localizado a 9 millas de El Hierro con 215 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y cuatro menores.

Posteriormente, la misma embarcación asistió a un cayuco avistado a una milla de La Restinga con 80 personas.

A continuación, la salvamar Acrux rescató a otras 106 personas, incluidas dos mujeres y cuatro menores, de otra embarcación precaria.

Mientras continúa el goteo constante de llegadas de cayucos, un equipo de operarios, con la ayuda de una grúa de gran tonelaje y de buzos, ha comenzado a sacar los cayucos que se acumulan en el muelle de La Restinga.

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Unos 26 cayucos se han llegado a acumular en el muelle tras la rotura de la grúa pórticos de las instalaciones portuarias.

Los cayucos son transportados en camiones hasta el punto limpio de La Frontera para su desguace y tratamiento en otros centros autorizados fuera de la isla.

Según han informado fuentes implicadas en las labores que se realizan en el muelle de La Restinga, durante la noche de ayer sábado han logrado sacar y trasladar dos cayucos hasta el punto limpio de La Frontera, mientras que otros tres han sido depositados en tierra para su posterior transporte.

Durante la jornada de hoy domingo han sacado y trasladado dos cayucos hasta el punto limpio de La Frontera, mientras trabajan para desalojar el resto de embarcaciones.

Se trata de embarcaciones de madera maciza de entre 20 y 24 metros de eslora y 18/25 toneladas de peso; mientras que las embarcaciones de fibra de entre 18 y 20 metros tienen un peso de 10/12 toneladas.

El Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro ha informado del cierre preventivo de la playa de La Restinga debido a los trabajos de retirada de cayucos que se están llevando a cabo en el muelle.

Según fuentes del dispositivo de emergencia consultadas por EFE, a partir de mañana lunes continuarán las derivaciones de personas migrantes a Tenerife en dos servicios especiales de ferri.

Para el martes está prevista una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración en La Moncloa a la que asistirán extraordinariamente los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

Por el Gobierno de España intervendrán los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; Interior; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; y Juventud e Infancia, Sira Rego.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado que Pedro Sánchez le ha transmitido el compromiso de reforzar los servicios sanitarios en El Hierro a través de la Secretaría de Estado de Migraciones. EFE

gf/jmor/luc

(foto) (vídeo)

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